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Milletvekilleri Açıkgöz ve Gizligider Gülşehir esnaflarını ziyaret etti

POLİTİKA HABERLERİ | 10.02.2018 09:02 | Son Güncelleme

AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz ve Ebubekir Gizligider Gülşehir’de esnaf ziyaretlerinde bulundu.AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Ebubekir Gizligider Gülşehir’de bir dizi açılış törenlerine katılmalarının ardından Gülşehir esnaflarıyla kucaklaştı.

Milletvekilleri Açıkgöz ve Gizligider Gülşehir esnaflarını ziyaret etti

AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz ve Ebubekir Gizligider Gülşehir’de esnaf ziyaretlerinde bulundu.
AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Ebubekir Gizligider Gülşehir’de bir dizi açılış törenlerine katılmalarının ardından Gülşehir esnaflarıyla kucaklaştı. AK Parti milletvekillerinin esnaf ziyaretlerine AK Parti Gülşehir ilçe başkanı Fatih Çiftçi’de hazır bulunurken milletvekilleri Açıkgöz ve Gizligider esnafların sorunlarını dinledi. Milletvekilleri Açıkgöz ve Gizligider, AK Parti hükumetlerinin her zaman olduğu gibi bugüne yarında esnafların yanında olduğunu ifade ederlerken kendilerine Gülşehir’de gösterilen ilgiden dolayı esnaflara teşekkür ettiler.

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