Milletvekilleri kayıt yaptırıyor

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu ile AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can Meclise gelerek kayıtlarını yaptırdı.

Durmuşoğlu'na milletvekili rozetini, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu taktı.

Mücahit Durmuşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimin vatana ve millete hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Türkiye'de demokrasi kültürünün yerleştiğini vurgulayan Durmuşoğlu, milletin huzur ve güven içerisinde iradesini sağlıklı bir şekilde sandığa yansıttığını bildirdi.

Seçim sonucuna muhalefetin de itiraz etmediğini belirten Durmuşoğlu, "Halk sandığa yoğun bir katılım gösterdi. Bu da bizim için mutluluk verici bir olaydır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlettir; birlik, barış ve huzur içerisinde olacağız. 2023-2053-2071 hedeflerimiz var. Buna yönelik çalışmalarımızda birlik ve beraberlik, barış ve kardeşlik içerisinde ülkemizi inşallah ekonomik büyüklük açısından dünyanın 10 büyük devleti arasına gelmesi için gayret sarf edeceğiz." ifadesini kullandı.

Durmuşoğlu, yanında getirdiği Osmaniye fıstığını gazetecilere ve Meclis personeline ikram etti.

Türkiye'de yer fıstığı olarak en fazla üretim yapılan bölgenin Osmaniye olduğunu vurgulayan Durmuşoğlu, "Osmaniye fıstığı markadır. Bu dağıttığım çikolatalı fıstıktır; başka çeşitleri de var." dedi.

Bu arada, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can da Meclise gelerek kaydını yaptırdı. Dün ve bugün toplam 4 milletvekili kayıtlarını yaptırmış oldu.

