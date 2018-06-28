Milletvekilleri kayıt yaptırıyor

Gazetecilerin yeni milletvekillerinin Meclis'te en çok nelere dikkat etmesi gerektiğine ilişkin sorusunu yanıtlayan Aydın, Meclis'te devamlılığın esas olduğunu belirterek, 26. Dönem'de bu konuda biraz sıkıntı yaşadıklarına değindi.

Kayıt sonrası Çilez ile gazetecilere açıklamalarda bulunan Aydın, "Yeni bir sürece girdik. Aynı zamanda Türkiye ilk defa makas değiştirdi. Sistem olarak parlamenter hükümet modelinden, cumhurbaşkanlığı hükümet modeline geçişi, 24 Haziran ile birlikte sağladık." dedi.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "Yeni bir sürece girdik. Aynı zamanda Türkiye ilk defa makas değiştirdi. Sistem olarak parlamenter hükümet modelinden, cumhurbaşkanlığı hükümet modeline geçişi, 24 Haziran ile birlikte sağladık." dedi.

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez de yasama faaliyetlerine önceki dönemlerde de en çok devam eden milletvekillerinin Amasya milletvekilleri olduğunu belirterek, "Burada rekor kıran vekilimiz vardı. İnşallah buradaki faaliyetlerimizi hiçbir şekilde aksatmamız söz konusu değildir. Çünkü, milletin vebali şu anda bizim sırtımızda, omuzlarımızdadır. Bunu iliklerime kadar hissediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Çilez, seçim bölgesinin meşhur çöreğinden basın mensuplarına ve Meclis çalışanlarına ikram etti.

Bu arada, CHP Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan da Meclis'e gelerek, kayıt işlemlerini gerçekleştirdi.

Kayıt işlemlerinin ardından gazetecilere açıklama yapan Kayan, "Türkiye'nin, 27. Dönem de daha parlak, hak ve özgürlüklere, hürriyetlere daha fazla yer veren, basın yayında da özgürlüklere açılan bir dönem olsun istiyorum." dedi.

