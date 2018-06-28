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Milletvekilleri kayıt yaptırıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.06.2018 17:58 | Son Güncelleme

Meclis'te kayıt yaptıran milletvekili sayısı 7 oldu

  1. Dönem parlamentosu için bugün kayıt yaptıran 5 milletvekili ile kayıt yaptıran milletvekili sayısı 7 oldu.

Seçimlerin ardından 27. Dönem milletvekilleri kayıt yaptırmaya devam ediyor.

Bugün, AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, CHP Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman ve CHP Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan Meclis'e gelerek kayıt işlemlerini gerçekleştirdi.

Meclis'te bugün yapılan işlemlerle kaydını yaptıran milletvekili sayısı 7'ye yükseldi.

Milletvekillerinin kayıt işlemleri yarın da devam edecek.

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