Milletvekilleri kayıt yaptırıyor

Seçimlerin ardından 27. Dönem milletvekilleri kayıt yaptırmaya devam ediyor.
Bugün, AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, CHP Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman ve CHP Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan Meclis'e gelerek kayıt işlemlerini gerçekleştirdi.
Meclis'te bugün yapılan işlemlerle kaydını yaptıran milletvekili sayısı 7'ye yükseldi.
Milletvekillerinin kayıt işlemleri yarın da devam edecek.
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