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Milletvekilleri kayıt yaptırıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.06.2018 13:20 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı: - "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişle birlikte, Cumhurbaşkanı ile Meclis Başkanının aynı partiden olması uyum açısından önemli. Bunları dikkate alarak, aday çıkarmıyoruz"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, TBMM'de AK Parti'nin çoğunluğa sahip olduğunua işaret ederek, "Ayrıca Cumhur ittifakı olarak birlikte hareketimiz var. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişle birlikte, Cumhurbaşkanı ile Meclis Başkanının aynı partiden olması uyum açısından önemli. Bunları dikkate alarak, TBMM Başkanlığı için aday çıkarmıyoruz." dedi.

24 Haziran milletvekili genel seçimlerinin ardından MHP'den yeniden Konya Milletvekili seçilen Mustafa Kalaycı ile Esin Kara, TBMM'de kayıtlarını yaptırdı.

Kalaycı, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yeni dönemin önemine işaret eden Kalaycı, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtiklerini, yeni sistemin yerleşip, kökleşmesi için MHP olarak ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti. Kalaycı, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin tüm kurum ve kurallarıyla yerleşmesi gerektiğini dile getirdi.

Kalaycı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin ederek, göreve başlamasıyla anayasa değişikliklerinin yürürlüğe gireceğini anımsatarak, MHP olarak, bu konuda gerekli hazırlıklarının bulunduğunu, gerekli düzenlemelerin hızla gerçekleşmesi için ellerini taşın altına koyduklarını anlattı.

MHP'nin Meclis Başkanı adayı çıkarmayacağına yönelik açıklamasının anımsatılması üzerine Kalaycı, şunları kaydetti:

"MHP aday çıkarmayacak. TBMM'de en fazla çoğunluğa sahip olan AK Parti. Cumhur ittifakı olarak birlikte hareketimiz var. Bu anlamda da Cumhur ittifakına da bağlı kalarak, MHP olarak aday çıkarmayacağız. Desteğimizi vereceğiz. Cumhur ittifakı olarak yaptığımız çalışmalar, ittifak protokolü ortada. Neticede ortak amaç, ortak hedef doğrultusunda işbirliği süreci yürütüyoruz. Bu anlamda da yeni Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişle birlikte, Cumhurbaşkanı ile Meclis Başkanının aynı partiden olması önemli, uyum açısından. Bunları dikkate alarak, aday çıkarmıyoruz. Gerekli desteği vereceğiz."

Kalaycı, TBMM Başkanlığı için AK Parti'den "adayımız şu" diye bir açıklama gelmediğini vurguladı.

-"Şehit cenazelerine herkes katılabilir"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, şehit cenazelerine ilişkin açıklamasının anımsatılması üzerine Kalaycı, şehit cenazelerine herkesin katılabileceğini belirtti. Kalaycı, "Bu neticede şehidimiz, tüm vatandaşlar katılabilir." dedi.

Bir soru üzerine Kalaycı, OHAL sistemindeki bazı düzenlemelere ihtiyaç varsa, bunu devletin ilgili birimlerinin ortaya koyacağını kaydetti. Kalaycı, "Kanunlarda düzenleme yapılarak OHAL sistemi kaldırılabilir. AK Parti'nin de bizim görüşümüz de bu. Terörün beli kırıldı, inşallah Türk milletini bu terör belasından kurtaracağız. O konuda MHP olarak sonuna kadar destek veriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Parti de bu konuda kararlı." diye konuştu.

- "Talebimiz, pazarlığımız yok"

Kalaycı, bir gazetecinin, "AK Parti ile MHP birlikteliğini yeni kabinede görebilecek miyiz?" sorusunu, "Sayın Bahçeli'nin baştan beri açıklamaları var, MHP olarak yetkili arkadaşların açıklamaları var; MHP asla pazarlık yapmaz, talepte de bulunmuyor. Anayasamıza göre bütün tasarruf Sayın Cumhurbaşkanımızda. Cumhurbaşkanımız, kendisiyle de uyum sağlayabilecek arkadaşları, kendisi belirleyecek. Bu konuda bizim talebimiz, pazarlığımız yok, asla da olmaz." diye yanıtladı.

MHP'ye bu konuyla ilgili teklif gelmesi halinde tutumlarının sorulmasına karşılık Kalaycı, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın ne yapacağını şu an bilmiyoruz. Şu an öyle bir şey söylememiz erken olur." dedi.

Kalaycı af ve emeklilikte yaşa takılanların gündemlerinde olup olmadığına ilişkin bir soru üzerine, MHP olarak, millete taahhüt ettikleri konuların takipçisi olacaklarını, gerekli düzenlemelerin yapılması için kanun teklifleri, diğer partilerle uzlaşma arayışını gerçekleştireceklerini, vaatlerinin arkasında olduklarını bildirdi.

-"Konya'dan MHP'li ilk kadın vekil"

Bu arada MHP Konya Milletvekili Esin Kara da kaydını yaptırdıktan sonra yaptığı açıklamada, Meclisin kendileri için çok önemli olduğunu dile getirerek, gurur ve onur duyduğunu söyledi.

Kadınların Mecliste temsilinin artmasını istediklerini dile getiren Kara, Konya'da MHP'den ilk defa kadın vekil çıktığını belirtti.

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cumhur ittifakı Kayıt Mustafa Kalaycı TBMM Başkanı

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