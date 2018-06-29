Milletvekilleri kayıt yaptırıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, "Bu dönemin hem parlamentomuza, ülkemize, milletimize, demokrasimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum." dedi.
Sorgun, 27. Dönem milletvekilleri genel seçimlerinin ardından TBMM'ye gelerek kaydını yaptırdı, ardından gazetecilere açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin bir arada yapıldığını anımsatan Sorgun, seçimlerin sembol değişikliklerinden birinin de yatağa bağlı seçmenlerin ayağına kadar sandıkların götürülmesi olduğunu ifade etti.
Uygulamanın bu yıl ilk kez yapıldığına işaret eden Sorgun, "Vatandaşı ayağına çağıran zihniyetten tam tersi vatandaşın ayağına giden bir zihniyete gelindi." diye konuştu.
Yurt içi ve dışında 59 milyon seçmenin oy kullandığını dile getiren Sorgun, vatandaşların tüm baskı ve engellemelere rağmen oy kullandığını söyledi.
Sorunsuz olarak seçimin yapıldığını anlatan Sorgun, "TBMM'de neredeyse yüzde 100'e yaklaşan temsille seçimler sonuçlandı. Her ne kadar YSK kesin sonuçları 5 Temmuz'da ilan edecek olsa da birçok ilde herhangi bir itiraz olmadığı için milletvekillerimiz mazbatalarını aldılar, geldiler. Şu anda kayıtlarını yaptırıyorlar. Bu dönemin hem parlamentomuza, ülkemize, milletimize, demokrasimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. " ifadesini kullandı.
MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan da Meclise gelerek kaydını yaptırdı.
Bir gazetecinin MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı'nın MHP'nin Meclis Başkanlığı için AK Parti'nin adayını destekleyeceği yönünde bir açıklama yaptığını belirterek değerlendirmesini sorması üzerine Taşdoğan, "Kurulumuzun, teşkilatımızın aldığı karara uyacağız. Hayırlı olsun." dedi.
Cumhur İttifakı'nın 15 Temmuz'un ardından milletin aklı doğrultusunda yapıldığını dile getiren Taşdoğan, ittifakın 24 Haziran'dan sonra devam edeceğini seçim sürecinde de söylediklerini belirtti.
MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay da Meclise gelerek kaydını gerçekleştirdi. Seçimlerin hayırlı olmasını dileyen Atay, Cumhur İttifakı içerisinde devlet için hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.
AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir de eşi Necla Özdemir ve oğlu Selman Özdemir ile birlikte kayıt yaptırmaya geldi.
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