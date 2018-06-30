Milletvekilleri kayıt yaptırıyor

Günün ilk kayıt işlemini AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz yaptırdı. Kayıt sırasında Yılmaz'a rozetini danışmanı Neslihan Yıldır taktı.
Yılmaz'ın ardından Meclise İYİ Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı geldi. Sıdalı'dan sonra MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk kayıt yaptırdı. Öztürk'e rozetini eşi Serpil Öztürk taktı.
Kayıt yaptıran bir diğer isim AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan oldu. Özkan'a rozetini oğlu Ali Özkan taktı. Kayıt işlemlerinin ardından Özkan, salondaki görevliler ve basın mensuplarına cezerye ikram etti.
MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, İYİ Parti Mersin Milletvekili Behiç Çelik kayıt yaptıran isimler arasında yer aldı.
Meclise ailesiyle gelen Çelik, 16 aylık torunu Deniz ile yakından ilgilendi. Çelik'e rozetini aile üyeleri birlikte taktı. Çelik, yaptığı açıklamada, zorlu bir mücadelenin içinden çıkarak Meclise geldiklerini söyledi. Milli iradenin bu şekilde tecelli ettiğini belirten Çelik, "TBMM'de yasama görevimizi hakkıyla yapmayı düşünüyoruz. Ülkemiz için, milletimiz için 27. dönemin hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah güzel bir çalışma dönemi olur. Biz İYİ Parti olarak olumlu anlamda, sürekli olarak TBMM'de katkı yapmaya kararlıyız." dedi.
Basın mensuplarının heyecanlı olup olmadığını sorması üzerine Çelik, "Tabii ki heyecan var. On binlerce insanın sorumluluğunu omuzlarınızda hissediyorsunuz. Bu anlamda çok heyecanlıyım. İnşallah iyi şeyler yaparız, sizler de tanık olursunuz." diye konuştu.
Eski bakanlardan Gün Sazak'ın yeğeni MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak da kayıt yaptırdı. Sazak'ın rozetini, 93 yaşındaki babası Ahmet Sazak taktı. Sazak daha sonra babasının elini öptü. Baba Sazak, oğlunun memlekete hayırlı işler yapmasının kendisini de memnun edeceğini söyledi.
Sazak, "Mesele, iyi, dürüst işler yapmalarıdır. Bu bizim iftihar edeceğimiz şeyler olur. Güzel devam ettirebilirse ne mutlu." dedi.
Metin Nurullah Sazak da milletin verdiği vekaleti en iyi şekilde değerlendirmek için gayret göstereceklerini ifade ederek "İnşallah memleketimize hayırlı hizmetler yaparız. En iyi şekilde bu vekaleti değerlendiririz. Gayretimiz bu yönde olacak. Allah da inşallah yardımcımız olur." diye konuştu.
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