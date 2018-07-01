Milletvekilleri kayıt yaptırıyor

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, yerel seçimlerin erken bir tarihe alınması konusuna ilişkin "Parlamento'da öyle bir kanaat olursa olabilir. Sayın Cumhurbaşkanımızın enerjisi ile beraber enerjimiz var, hazırız seçimlere." dedi. 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonrasında seçilen milletvekillerinin TBMM'deki kayıt işlemleri bugün de devam ediyor. Günün ilk kayıt işlemini, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek yaptırdı. Özyürek'e rozetini oğlu Kaan Özyürek taktı. Özyürek, yaptığı açıklamada, Sivas'ta ciddi anlamda bir istihdam açığının bulunduğunu, kentin sanayileşme, tarım ve hayvancılık alanlarında geliştirilme gerektiğini ifade etti. Sivas'ın, Anadolu Selçuklu Devleti ve Osmanlı İmparatorluğu dönemlerinde önemli bir yer olduğunu belirten Özyürek, Kurtuluş Savaşı sırasında ise Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları tarafından 4 Eylül 1919'da gerçekleştirilen kongre ile Cumhuriyetin temelinin Sivas'ta atıldığını bildirdi. Özyürek, "Sivas'ı tarihte olduğu gibi bugün de hak ettiği yere getirmemiz gerekiyor. Bu yüzden de birilerinin Sivas'a el atması gerekiyor. Gerek iktidarımız gerek Cumhurbaşkanımız gerekse Devlet Bahçeli Bey artık Sivas'a hep birlikte sahip çıkmamız lazım." dedi.

- "Dünya lideri Erdoğan'a layık olmak için..." AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, kayıt işlemlerini yaptırmaya ailesi ile birlikte geldi. Aydemir'e rozetini yeğeni Pırıl Özçelik taktı. Aydemir'in kayıt işlemleri sırasında küçük yeğenleri Talha ve Tanem Çetinel Rabia işareti yaptı. Aydemir, Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birinin gerçekleştirildiğini belirterek, Balıkesir'deki seçimin de zorlu geçtiğini aktardı. Pakize Mutlu Aydemir, "Dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan'a layık olmak için elimizden geleni yapacağız. Ama her şeyden önemlisi doğduğum, büyüdüğüm, yaşadığım Balıkesir'ime, onların teveccühlerine layık olmak, güvenlerini boşa çıkarmamak için bir hizmet köprüsü olarak elimden geleni yapacağım." ifadesini kullandı. Açıklama sırasında Aydemir ile babası Ahmet Aydemir'in duygulandıkları gözlendi. Ahmet Aydemir de 50 yıllık gazeteci olduğunu belirterek, "Benim çok mutlu ve memnun olduğum bir husus var. Sayın Cumhurbaşkanımız, büyük insan, büyük devlet adamı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'e geldiğinde Pakize Mutlu ile bana telefon etti. 'Baba, Mutlu'yu gönderecek misin?' dedi. Ben de 'Yüzde yüz, hiç endişeniz olmasın, göndereceğim.' dedim. Cenabı Allah'a beni mahcup etmediği için hamdüsenalar ediyorum. Allah bu memlekete hayırlı uğurlu etsin." dedi.

- Kalabalık bir grupla geldi AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik, ailesinin de aralarında bulunduğu kalabalık bir grupla gelerek kaydını yaptırdı. Çelik, bir gazetecinin, "kalabalık bir grupla geldiğini" söylemesi üzerine, "En başta eşim ve çocuklarım olmak üzere, seçim boyunca beni yalnız bırakmayan; kimi aile dostum, kimi yakın arkadaşım, kimi teşkilattan yakın arkadaşım... Balıkesirli beni seven kardeşlerimiz." yanıtını verdi. Adil Çelik, "çocuk tacizleri üzerine yaşanan kimyasal hadım tartışmalarının" sorulması üzerine, şöyle dedi: "Çocuklara yönelik cinsel istismar konusu... Türkiye'de eskiden beri çok şey oluyordu ama şimdi medyanın ve iletişimin artık çok kolaylaşmış olması bunu daha görünür kıldı. Yoksa önceden de vardı. Bazı şeyler kapalı devre kalıyordu, çok dışarıya yansımayabiliyordu. Ama şimdi daha çok görünür hale geldi. Bu konuda toplumsal duyarlılık çok üst seviyede. Bu konuda çalışma yapılması gerektiği kanaatindeyim." "Bu suçları işleyenlere idam talepleri olduğunun" söylenmesi üzerine ise Çelik, şunları kaydetti:

"Hukukçu olarak söylüyorum; geçmişte bu konuda verilen kararlarla ilgili çok canlar yandı. Türkiye'de bu konuda çok yanık yürekler var. Ama bir taraftan da toplum vicdanında bunun olması gerektiği yönünde talepler var. Bu ikisinin arasında denge kurmak bizim vazifemiz. Geçmişteki acıları, yanlışları unutmadan... Yaşı büyütülüp idam edilen çocukları unutmadan, 17 yaşında yaşı büyütülüp idam edilen, bu Mecliste kararı alınan kişiler oldu. Başbakanlar, bakanlar idam edildi. Bunları unutmadan, yapılan yanlışları unutmadan ama öbür yandan da 'idam edilse az bile' diyeceğiniz suçlar ve cezaları var. Bunlarına arasında bir denge kurmak artık bizlere düşüyor." -"Bu Meclis, ülkeyi 2023 Türkiye’sine kavuşturacak" AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, milletvekili kaydını yaptırmaya; eşi Zehra Subaşı, kızları Hilal Kevser Cora, Hatice Kübra Ayaz, damadı Yusuf Ayaz, 3 yaşındaki torunu Tuğrul Yahya Cora ve 1 yaşındaki torunu Eslen Feyza Cora ile birlikte geldi. Subaşı'na rozeti kızı Hilal Kevser taktı.

Seçim sonuçlarının Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyen Subaşı, "İnşallah bu Meclis, ülkeyi 2023 Türkiye’sine kavuşturacak. 2023 Türkiye’si için üzerimize düşen çalışmaları yapmak için buradayım. İnşallah 2053 Türkiye'sinde de torunum Tuğrul Yahya'nın Türkiye'nin mimarlarından birisi olması temennisiyle, tüm milletvekili arkadaşlarıma başarılı çalışmalar dilerim." dedi. AK Parti'li Subaşı, "cinsel istismar konusuna verilecek cezaların artırılması ile kimyasal hadım tartışmaları" ile ilgili soruyu yanıtlarken, bu tür suçları vicdanların kabul etmediğini belirtti. Bu tür suçlara verilecek cezaların çok ağır olması gerektiğini vurgulayan Subaşı, "Bu konuda gerekirse idam cezası ile alakalı ne gerekiyorsa yapılması gerektiğini düşünüyorum." ifadesini kullandı. Yavuz Subaşı, "yerel seçimin bu yılın kasım ayına alınması" konusu ile ilgili görüşlerini de açıkladı. Bu konunun anayasa değişikliği gerektiren bir mesele olduğuna işaret eden Subaşı, "Parlamentoda öyle bir kanaat olursa olabilir. Hiç kimsenin aklında yokken haziran ayında seçim oldu, olabilir." dedi