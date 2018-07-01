Milletvekilleri kayıt yaptırıyor

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, yerel seçimlerin erken bir tarihe alınması konusuna ilişkin "Parlamento'da öyle bir kanaat olursa olabilir. Sayın Cumhurbaşkanımızın enerjisi ile beraber enerjimiz var, hazırız seçimlere." dedi.
27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonrasında seçilen milletvekillerinin TBMM'deki kayıt işlemleri bugün de devam ediyor.
Günün ilk kayıt işlemini, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek yaptırdı. Özyürek'e rozetini oğlu Kaan Özyürek taktı.
Özyürek, yaptığı açıklamada, Sivas'ta ciddi anlamda bir istihdam açığının bulunduğunu, kentin sanayileşme, tarım ve hayvancılık alanlarında geliştirilme gerektiğini ifade etti.
Sivas'ın, Anadolu Selçuklu Devleti ve Osmanlı İmparatorluğu dönemlerinde önemli bir yer olduğunu belirten Özyürek, Kurtuluş Savaşı sırasında ise Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları tarafından 4 Eylül 1919'da gerçekleştirilen kongre ile Cumhuriyetin temelinin Sivas'ta atıldığını bildirdi.
Özyürek, "Sivas'ı tarihte olduğu gibi bugün de hak ettiği yere getirmemiz gerekiyor. Bu yüzden de birilerinin Sivas'a el atması gerekiyor. Gerek iktidarımız gerek Cumhurbaşkanımız gerekse Devlet Bahçeli Bey artık Sivas'a hep birlikte sahip çıkmamız lazım." dedi.
- "Dünya lideri Erdoğan'a layık olmak için..."
AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, kayıt işlemlerini yaptırmaya ailesi ile birlikte geldi.
Aydemir'e rozetini yeğeni Pırıl Özçelik taktı. Aydemir'in kayıt işlemleri sırasında küçük yeğenleri Talha ve Tanem Çetinel Rabia işareti yaptı.
Aydemir, Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birinin gerçekleştirildiğini belirterek, Balıkesir'deki seçimin de zorlu geçtiğini aktardı.
Pakize Mutlu Aydemir, "Dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan'a layık olmak için elimizden geleni yapacağız. Ama her şeyden önemlisi doğduğum, büyüdüğüm, yaşadığım Balıkesir'ime, onların teveccühlerine layık olmak, güvenlerini boşa çıkarmamak için bir hizmet köprüsü olarak elimden geleni yapacağım." ifadesini kullandı.
Açıklama sırasında Aydemir ile babası Ahmet Aydemir'in duygulandıkları gözlendi.
Ahmet Aydemir de 50 yıllık gazeteci olduğunu belirterek, "Benim çok mutlu ve memnun olduğum bir husus var. Sayın Cumhurbaşkanımız, büyük insan, büyük devlet adamı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'e geldiğinde Pakize Mutlu ile bana telefon etti. 'Baba, Mutlu'yu gönderecek misin?' dedi. Ben de 'Yüzde yüz, hiç endişeniz olmasın, göndereceğim.' dedim. Cenabı Allah'a beni mahcup etmediği için hamdüsenalar ediyorum. Allah bu memlekete hayırlı uğurlu etsin." dedi.
- Kalabalık bir grupla geldi
AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik, ailesinin de aralarında bulunduğu kalabalık bir grupla gelerek kaydını yaptırdı.
Çelik, bir gazetecinin, "kalabalık bir grupla geldiğini" söylemesi üzerine, "En başta eşim ve çocuklarım olmak üzere, seçim boyunca beni yalnız bırakmayan; kimi aile dostum, kimi yakın arkadaşım, kimi teşkilattan yakın arkadaşım... Balıkesirli beni seven kardeşlerimiz." yanıtını verdi.
Adil Çelik, "çocuk tacizleri üzerine yaşanan kimyasal hadım tartışmalarının" sorulması üzerine, şöyle dedi:
"Çocuklara yönelik cinsel istismar konusu... Türkiye'de eskiden beri çok şey oluyordu ama şimdi medyanın ve iletişimin artık çok kolaylaşmış olması bunu daha görünür kıldı. Yoksa önceden de vardı. Bazı şeyler kapalı devre kalıyordu, çok dışarıya yansımayabiliyordu. Ama şimdi daha çok görünür hale geldi. Bu konuda toplumsal duyarlılık çok üst seviyede. Bu konuda çalışma yapılması gerektiği kanaatindeyim."
"Bu suçları işleyenlere idam talepleri olduğunun" söylenmesi üzerine ise Çelik, şunları kaydetti:
"Hukukçu olarak söylüyorum; geçmişte bu konuda verilen kararlarla ilgili çok canlar yandı. Türkiye'de bu konuda çok yanık yürekler var. Ama bir taraftan da toplum vicdanında bunun olması gerektiği yönünde talepler var. Bu ikisinin arasında denge kurmak bizim vazifemiz. Geçmişteki acıları, yanlışları unutmadan... Yaşı büyütülüp idam edilen çocukları unutmadan, 17 yaşında yaşı büyütülüp idam edilen, bu Mecliste kararı alınan kişiler oldu. Başbakanlar, bakanlar idam edildi. Bunları unutmadan, yapılan yanlışları unutmadan ama öbür yandan da 'idam edilse az bile' diyeceğiniz suçlar ve cezaları var. Bunlarına arasında bir denge kurmak artık bizlere düşüyor."
-"Bu Meclis, ülkeyi 2023 Türkiye’sine kavuşturacak"
AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, milletvekili kaydını yaptırmaya; eşi Zehra Subaşı, kızları Hilal Kevser Cora, Hatice Kübra Ayaz, damadı Yusuf Ayaz, 3 yaşındaki torunu Tuğrul Yahya Cora ve 1 yaşındaki torunu Eslen Feyza Cora ile birlikte geldi. Subaşı'na rozeti kızı Hilal Kevser taktı.
Seçim sonuçlarının Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyen Subaşı, "İnşallah bu Meclis, ülkeyi 2023 Türkiye’sine kavuşturacak. 2023 Türkiye’si için üzerimize düşen çalışmaları yapmak için buradayım. İnşallah 2053 Türkiye'sinde de torunum Tuğrul Yahya'nın Türkiye'nin mimarlarından birisi olması temennisiyle, tüm milletvekili arkadaşlarıma başarılı çalışmalar dilerim." dedi.
AK Parti'li Subaşı, "cinsel istismar konusuna verilecek cezaların artırılması ile kimyasal hadım tartışmaları" ile ilgili soruyu yanıtlarken, bu tür suçları vicdanların kabul etmediğini belirtti.
Bu tür suçlara verilecek cezaların çok ağır olması gerektiğini vurgulayan Subaşı, "Bu konuda gerekirse idam cezası ile alakalı ne gerekiyorsa yapılması gerektiğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.
Yavuz Subaşı, "yerel seçimin bu yılın kasım ayına alınması" konusu ile ilgili görüşlerini de açıkladı.
Bu konunun anayasa değişikliği gerektiren bir mesele olduğuna işaret eden Subaşı, "Parlamentoda öyle bir kanaat olursa olabilir. Hiç kimsenin aklında yokken haziran ayında seçim oldu, olabilir." dedi
Yavuz Subaşı, bir gazetecinin, "Enerjiniz var yani" sözlerine, "Var, enerjimiz var. Sayın Cumhurbaşkanımızın enerjisi ile beraber enerjimiz var, hazırız seçimlere." diye konuştu.
AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur da kayıt yaptırmaya eşi ve çocuklarıyla geldi. Uygur'a rozetini eşi Eyüp Uygur taktı.
- Medikal çizme ile kayda geldi
Kayıt yaptıran AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, yaralanma sonucu oluşan ödem ve ön bağlarında meydana gelen kopma nedeniyle, sol ayağında medikal çizme ile Meclise geldi.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Canbey, "çocuklara yönelik istismarla ilgili düzenlemenin Meclis gündemine gelmesinin konuşulduğunun" hatırlatılması üzerine, şunları ifade etti:
"En son Eylül kızımızla ilgili maalesef acı olayı yaşadık. Bu konuda kesinlikle en ağır ceza ne ise onun verilmesi gerekiyor. Çünkü çocuklarımız bizim en değerli varlıklarımız. Onlara gelecek her türlü zarara karşı önlem almamız lazım. Kendi çocuklarımıza bir toplu iğnenin batmasından bile inciniyoruz. Hiçbir şekilde, hiçbir çocuğumuzun zarar görmeyeceği bir ortamın oluşması için en ağır ceza ne ise onun mutlaka çalışılması gerektiğini düşünüyorum."
Erken yerel seçime ilişkin düşüncesi de sorulan Canbey, "Biz zaten seçimden yeni çıktık. Bizim için fark etmez. Sürekli seçim için hazırız." yanıtını verdi.
AK Parti Balıkesir milletvekilleri, kayıtlarının tamamlanmasının ardından gazetecilere birlikte poz verdi; höşmerim ile kolonya dağıttı.
Ölü bulunan müzisyen Metin Kor'la ilgili kafa karıştıran açıklama
İsrail tanklarını Suriye sınırına yolladı! Ordudan flaş açıklama
Doktora her gidişlerinde bebek sayısı arttı!
YKS 2018'in ikinci oturumu AYT'de yine aynı görüntüler! Geç kalanlar sınava alınmadı
Küçük Eylül'ün öldürülmesiyle ilgili hükümetten flaş açıklama
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu tepkisi: Açıklamalarını beğenmedim
Muharrem İnce yeni parti mi kuracak? Herkes bu iddiaları konuşuyor
Eylül’ün annesi Şerife Yağlıkara'dan o iddialara yalanlama
Almanya ile Türkiye arasında yeni kriz! İzmir'deki Alman okulu kapatıldı!
Facebook'tan bir skandal daha! Geliştirdikleri uygulama 120 milyon kullanıcının verilerini sızdırdı!
Belçika'da 8 yaşındaki Laurent Simons doğrudan üniversiteye başlayacak!
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın büyük şok yaşadı
Okuyucu Yorumları 0 yorum