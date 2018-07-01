Milletvekilleri kayıt yaptırıyor

Mecliste kaydını yaptıran milletvekili sayısı 41'e ulaştı.

27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde seçilen milletvekillerinin TBMM'deki kayıt işlemleri bugün de devam etti.

Bugün son olarak AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal kaydını yaptırdı.

Açanal, kaydını yaptırmaya, eşi Bekir Sıtkı Açanal, oğlu Mustafa Hazım Açanal, gelini Gözde Güngör Açanal, kızı Süreyya Nazlı Açanal ve oğlu Ömer Suat Açanal ile geldi. Açanal'a rozetini eşi taktı.

Mecliste, birlik ve beraberlik içinde güzel çalışmalar yapma temennisinde bulunan Açanal, "Bu seçimle birlikte, Türkiye Cumuhuriyeti'nin 1. Devlet Başkanını da seçmiş olduk. Bu sevinçle Meclise giriyoruz, bismillah diyerek." dedi.

Zemzem Gülender Açanal, son dönemde artan çocuk cinsel istismarıyla ilgili soru üzerine, "Çok üzücü olaylar. O haberleri okurken insan kendinden geçiyor, insanlığından utanıyor. Mecliste bu konu yeniden gündeme gelecektir, gerekli cezai müeyyideler uygulanacaktır." ifadesini kullandı.

"İdam talepleri olduğunun" anımsatılması üzerine ise Açanal, "Bilemiyorum ama neden olmasın. Bunlar insanlık dışı işler, hele de bir çocuğa. Çok üzücü." diye konuştu.

Bugün kaydını yaptıran 7 milletvekili ile birlikte, kayıt işlemlerini gerçekleştiren toplam milletvekili sayısı 41 oldu.

