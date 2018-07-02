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Milletvekilleri kayıt yaptırıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.07.2018 12:33 | Son Güncelleme

8 aylık hamile CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, kaydını 5 yaşındaki kızı ve milletvekili danışmanı eşiyle yaptırdı - CHP'li Levent Gök ve Jale Nur Süllü de kayda, torunlarıyla geldi

  1. Dönem Genel Seçimi'nde seçilen bazı milletvekilleri, kayda çocukları ve torunlarıyla geldi.

Mazbatalarını alan milletvekillerinin, TBMM'deki kayıt işlemleri devam ediyor.

Günün ilk kayıt işlemini AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan yaptırdı. Kayıt sonrasında Akdoğan'a rozetini TBMM Milletvekili Hizmetleri Başkanı Ahmet Yurtman taktı.

Daha sonra AK Parti Ankara Milletvekilleri Hacı Turan, Tuğrul Türkeş, AK Parti Gümüşhane Milletvekilleri Cihan Pektaş ve Hacı Osman Akgül kayıt yaptırdı. Pektaş ve Akgül, milletvekili rozetlerini birbirlerine taktı ardından basın mensuplarına pestil ikram etti.

Bir başka kayıt yaptıran İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'na rozetini kızları taktı.

CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan da kayıt yaptıran diğer bir isim oldu. Ardından CHP Ankara Milletvekilleri Haluk Koç, Bülent Kuşoğlu, Gamze Taşçıer, Nihat Yeşil, ve Levent Gök, CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç kayıtlarını yaptırdı.

-Torunlarıyla geldiler

Levent Gök 2 yaşındaki torunu Uzay, Jale Nur Süllü 3 yaşındaki torunu Ada ile TBMM'ye geldi.

Gök'ün torunu Uzay, dedesi Levent Gök'e uzatılan mikrofonlara ve ses kayıt cihazlarına ilgi göstererek, mikrofonları eline aldı.

Süllü de "en değerli varlığım" dediği torunu Ada ile Meclise geldi. Süllü, torunun kendisine "bambambi" dediğini, seçim sürecinde kendisini çok özlediğini anlattı. Süllü, gençlere ve çocuklara güzel bir gelecek kurmak için Mecliste 600 milletvekiliyle güzel çalışmalar gerçekleştirmeyi temenni etti.

-1 ay sonra doğum

TBMM'de bir ilk de yaşandı. 8 aylık hamile milletvekili CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, kayda 5 yaşındaki kızı Bahar ve milletvekili danışmanı eşi Ali Mert Taşcıer ile geldi.

Yıllar önce CHP'den milletvekili adayı bir gazeteci arkadaşının, "Eğer bu ülkede bir gün, parlamentoda hamile bir kadın yemin ederse birçok şey değişecek." dediğini anlatan Taşcıer, "Biz belki birçok şeyi değiştiremedik ama inanıyorum ve umuyorum ilk adımı olacak. Kadınların bu ülkede daha iyi koşullarda yaşaması için mücadelemizin başlangıcı olacak." diye konuştu.

601 kişiyle açılacak denmesi üzerine Taşcıer, "İlk kez kaçak yolcu mu diyelim artık parlamentoya sokacağız." dedi.

Taşcıer'in eşi Ali Mert Taşcıer de parlamentoda milletvekili danışmanlığından vekil eşliğine geçiş olduğunu söyledi.

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