Milletvekilleri kayıt yaptırıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, yerel seçimlerin erken bir tarihte yapılmasına ilişkin, "Benim şu anda olur ya da olmaz demem mümkün değil. Onun kararını yetkili kurullarımız alırlar. Söyleyebileceğim tek şey, biz yerel seçimlere hazırız." dedi. 27. Dönem Genel Seçimi'nin ardından mazbata alan milletvekillerinin, Meclis'te kayıt işlemleri sürüyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, kayıt yaptırdıktan sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu. Mahalli İdareler Seçimlerine yönelik yapılan açıklamalara ilişkin görüşleri sorulan Torun, yerel seçimlere ilişkin henüz partide herhangi bir değerlendirmenin yapılmadığını söyledi. AK Parti Genel Başkanının geçtiğimiz yasama döneminde belediye başkanlarını tehditle, ağlatarak istifa ettirdiğini öne süren Torun, şöyle konuştu: "O süreçte kendisine böyle bir olaya gerek olmadığını, demokratik ortamda bir yerel seçim yapmayı önerdik. 'Halkın iradesini gasp etmeyin, halkın iradesini kendi tasarrufunuzla elinize almayın' dedik. Bu çağrımız o günlerde kabul görmemişti. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri oldu. Şimdi önümüzdeki süreç ne getirecek, ne götürecek bilmiyoruz. Bir erken yerel seçim olursa biz zaten çalışmalarımızı bir yıl öncesinden başlatmıştık. Erken seçim dolayısıyla askıya almıştık. Bu çalışmaları şimdi yeniden bıraktığımız yerden devam ettireceğiz. Süreci takip edeceğiz."

Yerel seçimlerin erkene alınmasının CHP olarak değerlendirmesinin sorulması üzerine Torun, bunun için Anayasa değişikliğinin gerektiğine dikkati çekti. Bu hususun partinin yetkili kurullarında ele alınacağını belirten Torun, "Benim şu anda olur ya da olmaz demem mümkün değil. Onun kararını yetkili kurullarımız alırlar. Söyleyebileceğim tek şey, biz yerel seçimlere hazırız. Daha önceden Aralık ayı olarak bu konuşulmuştu. Seçimin akabinde yeniden konuşulmaya başlandı. Önümüzdeki günlerde böyle bir teklif gelirse değerlendirilir." dedi. Seyit Torun, sürecin çok hızlı ilerlediğini, Mahalli İdareler Seçimlerine 8-9 aylık bir sürenin bulunduğunu, bu süreyi daha erkene çekmenin mantığını şu an bilmemediğini ifade etti. - Seçim sonuçlarına ilişkin sistem hatası Bir gazetecinin, seçimlerde seçim sonuçlarına ilişkin yaşanan sistem sıkıntısına yönelik seçmende sandığa küsme eğiliminin olabileceğinin konuşulduğunun anımsatılması üzerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, seçim sonrasında belirli değerlendirmelerin yapıldığını ancak sisteme girme konusunda bir yanlış anlamanın söz konusu olduğunu vurguladı.