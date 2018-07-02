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Milletvekilleri kayıt yaptırıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.07.2018 13:53 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: - "(Erken yerel seçim söylemleri) Benim şu anda olur ya da olmaz demem mümkün değil. Onun kararını yetkili kurullarımız alırlar. Söyleyebileceğim tek şey, biz yerel seçimlere hazırız" - "Seçmenimizin moral bozukluğuna girmesine gerek yok. Elbette ki bir süreç yaşandı, biz buradan gerekli eksiklerimizi, hatalarımızı ortaya koyup önümüze bakacağız ve bunları tekrar etmemek için yerel seçimlerden daha güçlü bir sonuç almaya çalışacağız"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, yerel seçimlerin erken bir tarihte yapılmasına ilişkin, "Benim şu anda olur ya da olmaz demem mümkün değil. Onun kararını yetkili kurullarımız alırlar. Söyleyebileceğim tek şey, biz yerel seçimlere hazırız." dedi.

27. Dönem Genel Seçimi'nin ardından mazbata alan milletvekillerinin, Meclis'te kayıt işlemleri sürüyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, kayıt yaptırdıktan sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Mahalli İdareler Seçimlerine yönelik yapılan açıklamalara ilişkin görüşleri sorulan Torun, yerel seçimlere ilişkin henüz partide herhangi bir değerlendirmenin yapılmadığını söyledi.

AK Parti Genel Başkanının geçtiğimiz yasama döneminde belediye başkanlarını tehditle, ağlatarak istifa ettirdiğini öne süren Torun, şöyle konuştu:

"O süreçte kendisine böyle bir olaya gerek olmadığını, demokratik ortamda bir yerel seçim yapmayı önerdik. 'Halkın iradesini gasp etmeyin, halkın iradesini kendi tasarrufunuzla elinize almayın' dedik. Bu çağrımız o günlerde kabul görmemişti. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri oldu. Şimdi önümüzdeki süreç ne getirecek, ne götürecek bilmiyoruz. Bir erken yerel seçim olursa biz zaten çalışmalarımızı bir yıl öncesinden başlatmıştık. Erken seçim dolayısıyla askıya almıştık. Bu çalışmaları şimdi yeniden bıraktığımız yerden devam ettireceğiz. Süreci takip edeceğiz."

Yerel seçimlerin erkene alınmasının CHP olarak değerlendirmesinin sorulması üzerine Torun, bunun için Anayasa değişikliğinin gerektiğine dikkati çekti.

Bu hususun partinin yetkili kurullarında ele alınacağını belirten Torun, "Benim şu anda olur ya da olmaz demem mümkün değil. Onun kararını yetkili kurullarımız alırlar. Söyleyebileceğim tek şey, biz yerel seçimlere hazırız. Daha önceden Aralık ayı olarak bu konuşulmuştu. Seçimin akabinde yeniden konuşulmaya başlandı. Önümüzdeki günlerde böyle bir teklif gelirse değerlendirilir." dedi.

Seyit Torun, sürecin çok hızlı ilerlediğini, Mahalli İdareler Seçimlerine 8-9 aylık bir sürenin bulunduğunu, bu süreyi daha erkene çekmenin mantığını şu an bilmemediğini ifade etti.

- Seçim sonuçlarına ilişkin sistem hatası

Bir gazetecinin, seçimlerde seçim sonuçlarına ilişkin yaşanan sistem sıkıntısına yönelik seçmende sandığa küsme eğiliminin olabileceğinin konuşulduğunun anımsatılması üzerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, seçim sonrasında belirli değerlendirmelerin yapıldığını ancak sisteme girme konusunda bir yanlış anlamanın söz konusu olduğunu vurguladı.

CHP'nin gerek YSK'den aldığı sonuçlar, gerek örgütlerden alınan sonuçların sisteme zamanında girildiğini ancak sürecin uzadığını belirterek, şöyle devam etti:

"Süreç uzayınca sanki anında bir netice vermek gerekiyormuş gibi algılandı. Bu teknik olarak da çok mümkün değil. Burada farklı bir algı ortaya koyulmaya çalışılıyor. Seçmenimizin moral bozukluğuna girmesine gerek yok. Elbette ki bir süreç yaşandı, biz buradan gerekli eksiklerimizi, hatalarımızı ortaya koyup önümüze bakacağız ve bunları tekrar etmemek için yerel seçimlerden daha güçlü bir sonuç almaya çalışacağız."

- Genel Başkanlık tartışmaları

CHP'de liderlik tartışmalarının ortaya atıldığı, bununla ilgili bir sorun olup olmadığı yönündeki bir başka soru üzerine Torun, partide asla bir liderlik tartışmasının bulunmadığının altını çizdi.

Liderlik tartışmasının özellikle gündeme getirildiğini öne süren Torun, şunları kaydetti:

"Sayın Genel Başkan da Sayın İnce de açıklamalarda bulundu. Bütün bu açıklamalara rağmen sanki CHP'de bir liderlik sorunu varmış, sanki biran önce kurultay yapılması gerekiyormuş gibi bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Böyle bir şey yok. Sonuçta partimizde bir hiyerarşi var, parti örgütü var. Bunu bozmak isteyen özellikle sosyal medya üzerinden ya da değişik iletişim organları üzerinden bu algıyı yaratmaya çalışıyorlar. Olmayan konu yaratılmaya çalışılıyor. Biz önümüze bakmaya çalışıyoruz. Eksiğimiz varsa onu tamamlayacağız ve daha güçlü şekilde yolumuza devam edeceğiz."

Öte yandan CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya da beraberinde torunlarıyla kayıt yaptırdı. Kucağında torunu Lara ile basın mensuplarına açıklama yapan Kaya, "Lara, dedesine uğur getirdi. Ben de onun uğuru için çalışacağım. Lara gibi yeni doğmuş ve geleceği karartılmak istenen tüm çocukların güneşi olmak için bir mücadele yürüteceğim." dedi.

Kaya'ya rozetini diğer torunu Su taktı.

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