Milletvekilleri kayıt yaptırıyor

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, "Geldiğimiz nokta itibarıyla Türkiye ekonomisinin ve Türkiye'nin duyduğu en önemli ihtiyaç güvendir." dedi. 24 Haziran Milletvekili Genel Seçimi'nde İYİ Parti'den Ankara Milletvekili seçilen Yılmaz, kayıt işlemini yaptırdı. Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yılmaz, yeni bir döneme girildiğini ve Meclis'in milli iradenin temsili noktasında ne tür sorunlarla karşılaşacağını zaman içerisinde göreceklerini söyledi. "Her ne kadar Cumhurbaşkanı da millet iradesiyle seçiliyorsa da kanun yapma, denetleme görevi Meclis'indir ve Meclis, bu görevini yerine getirmeye devam edecektir." ifadesini kullanan Yılmaz, yeni bir rejimin içerisine girildiğini ve bu rejimde Meclis'in nasıl çalışıcağı ve görevlerini nasıl etkin bir şekilde yerine getireceğini zaman içerisinde göreceklerini belirtti. Yılmaz, toplumda bunun çok kolay olmayacağı ve Meclis iradesinin daha da zayıf bir şekilde ortaya çıkacağı konusunda bir beklenti olduğunu, kendilerine düşen görevin de bu beklentiyi gerçekleştirmemeye gayret etmek olduğunu vurguladı.

Yerel seçimlerin erkene alınacağı iddialarına ilişkin bir soru üzerine Yılmaz, yerel seçimlerin erkene alınması için Anayasa değişikliğinin gerektiğine dikkati çekti. Yerel seçimlerin erkene alınmasının en önemli faktörünün de ekonomik koşullar olacağını savunan Yılmaz, "İktidar, bir an önce bu seçimi arkada bırakılarak daha radikal kararların alınabilmesine olanak sağlayacak ortamın sağlanmasını amaçlıyor." dedi. Yerel seçimin erkene alınması teklifi gelirse İYİ Parti'nin yaklaşımının ne olacağına ilişkin soru üzerine Yılmaz, seçimin zamanında yapılmasının tercihleri olduğunu belirterek, "Toplumda, Meclis'te böyle bir durum ortaya çıkarsa biz de buna elbette uyarız ve çalışmalarımızı buna göre yönetir ve yönlendiririz." diye konuştu. - "Türkiye'de bir fakirleşme söz konusudur" Türk ekonomisinin temel makro ekonomik göstergelerinin ortada olduğunu, yüksek bir enflasyonun ve cari açığın olduğunu ifade eden Yılmaz, "Maalesef son geldiğimiz noktada da Türk lirasının önemli değer kaybetmesine rağmen Türkiye'nin ihracatı artmıyor. Yüzde 7'lik büyümeye rağmen Türkiye'de bir fakirleşme söz konusudur. Yarın enflasyon açıklanacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bir gazetecinin, "Deniz Baykal, Meclis'i açacak ama sonrasında sizin yöneteceğiniz söyleniyor. Nasıl bakıyorsunuz" sorusu üzerine Yılmaz, TBMM Genel Sekreterliği'nden arandığını aktararak, TBMM Genel Kurulu'nu yönetip yönetmeyeceği konusunda kendisine ulaşan bir bilginin olmadığını söyledi. Başka bir soru üzerine Yılmaz, "Merkez Bankası bilançosu okumasını biliyorsanız ve Merkez Bankası bilançosuna bakarsanız seçim döneminde aşağı yukarı 20 küsür milyar TL'nin üzerinde bir emisyon artışı oldu. Emisyon artışı ne demek? Nakit para çıkışı demektir. Bu nerede? Seçim sathı mahallinde bunlar insanlara nakit olarak dağıtıldı mı? Seçmene verildi mi? Bir sürü sorular var insanların zihinlerinde" ifadesini kullandı. Yılmaz, "Geldiğimiz nokta itibarıyla Türkiye ekonomisinin ve Türkiye'nin duyduğu en önemli ihtiyaç güvendir. Dolayısıyla vatandaşlarıma şunu söylüyorum: Rahat olsunlar. Evet ekonomimiz sıkıntılı bir dönemdedir. Bankalardaki hesaplarına sahip olsunlar, paralarını bankadan çekmesinler ve sistemde tutsunlar." dedi.