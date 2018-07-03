Milletvekilleri kayıt yaptırıyor

AK Parti İstanbul Milletvekili Aziz Babuşcu, kayıt işlemlerinin ardından yaptığı açıklamada, milletin, iradesini sandıkta ortaya koyduğunu ve AK Parti'ye yeniden hizmet etme imkanı sunduğunu belirterek, "Ama bu imkanla beraber Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle mesajı da aldık." dedi.
Çocuk istismarı ve cinsel istismara yönelik kimyasal hadım ve idam tartışmalarının hatırlatılması üzerine Babuşcu, bu konunun daha önce de Meclis gündemine taşındığını ve bir taslak çalışmanın ortaya konulduğunu bildirdi. Babuşcu, "Yapılacak olan, bunu nihayetlendirmek ve kamuoyunu da tatmin edecek bir yasal düzenlemeyi çıkartmaktır. Herhalde Meclisin yeni dönemde ilk ve öncelikli görevi bu olacaktır." ifadesini kullandı.
Enflasyon oranlarına ilişkin değerlendirmesi de sorulan Babuşcu, döviz operasyonuyla başlayan ve Türkiye'yi ekonomik anlamda darbe ile yüz yüze bırakma çabalarının görüldüğünü belirterek, bunların geride kaldığını dile getirdi.
Babuşcu, şunları kaydetti:
"Belki enflasyon rakamının yüksek çıkmış olması o kriz senaryoları ve dengelerle uğraşmanın ortaya çıkardığı geçici bir süreç olabilir. Şimdi istikrar var. Önümüzde 5 yıllık bir seçimsiz dönem, hızlı karar alacak ve icraat yapacak bir model var. Ben eminim, çok kısa sürede ekonomik istikrar da yeniden sağlanacak. Özellikle uluslararası sermayenin yeniden yatırım açısından cazibe merkezi bir ülke konumunda olacağız. Bana göre artık bu senaryoların tamamı geride kaldı. Belki Türkiye'ye ekonomik olarak diz çöktürmeye çalışanlar bu yeni seçenek karşısında Türkiye ile yeni bir iletişim kanalı aramak zorunda kalacaklar. O bize ekonomik anlamda daha uygun iklim sağlayacak diye düşünüyorum."
-"Bu konunun sıkı takipçisi olacağım"
MHP Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay da kaydını yaptırdıktan sonra gazetecilere açıklama yaptı.
Çocuk istismarı ve cinsel istismara yönelik kimyasal hadım ve idam tartışmalarının sorulması üzerine, üç çocuk annesi olduğunu belirten Taşlıçay, "önce ülkem ve milletim" anlayışının bir temsilcisi olarak bu konunun da sıkı takipçisi olacağını dile getirdi.
Taşlıçay, "Bu sorunun kökten çözülmesi ve Türkiye'nin artık çocuk istismarıyla gündem olmaması için ne gerekiyorsa hepsine varız." değerlendirmesinde bulundu.
Kırıkkale Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar'ın görevinden alınarak Ankara Cumhuriyet Savcılığına atanmasına ilişkin soru üzerine ise Taşlıçay, bu konunun takipçisi olacaklarını söyledi.
Öte yandan MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, kayıt işlemlerini yaptırmaya ailesiyle birlikte geldi. Taytak, kayıt işleminin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunurken, küçük torunu Ayça ise topaç çevirdi ve bozkurt işareti yaparak selam verdi.
- MHP'li Yönter, hamile eşiyle geldi
MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, kayıt olmaya, yarın doğum yapması beklenen eşi Meltem Yönter ile geldi.
İzzet Ulvi Yönter, Kırıkkale Başavcısının Ankara'ya savcı olarak atanmasıyla ilgili soru üzerine, bu konuda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarının çok açık olduğunu söylemekle yetindi.
CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy da kayda 2,5 aylık torunu Melissa Deren ile geldi.
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