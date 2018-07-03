Milletvekilleri kayıt yaptırıyor

Dönem Genel Seçimi'nin ardından mazbata alan milletvekillerinin kayıt işlemleri sürüyor.

AK Parti İstanbul Milletvekili Aziz Babuşcu, kayıt işlemlerinin ardından yaptığı açıklamada, milletin, iradesini sandıkta ortaya koyduğunu ve AK Parti'ye yeniden hizmet etme imkanı sunduğunu belirterek, "Ama bu imkanla beraber Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle mesajı da aldık." dedi.

Çocuk istismarı ve cinsel istismara yönelik kimyasal hadım ve idam tartışmalarının hatırlatılması üzerine Babuşcu, bu konunun daha önce de Meclis gündemine taşındığını ve bir taslak çalışmanın ortaya konulduğunu bildirdi. Babuşcu, "Yapılacak olan, bunu nihayetlendirmek ve kamuoyunu da tatmin edecek bir yasal düzenlemeyi çıkartmaktır. Herhalde Meclisin yeni dönemde ilk ve öncelikli görevi bu olacaktır." ifadesini kullandı.

Enflasyon oranlarına ilişkin değerlendirmesi de sorulan Babuşcu, döviz operasyonuyla başlayan ve Türkiye'yi ekonomik anlamda darbe ile yüz yüze bırakma çabalarının görüldüğünü belirterek, bunların geride kaldığını dile getirdi.

Babuşcu, şunları kaydetti:

"Belki enflasyon rakamının yüksek çıkmış olması o kriz senaryoları ve dengelerle uğraşmanın ortaya çıkardığı geçici bir süreç olabilir. Şimdi istikrar var. Önümüzde 5 yıllık bir seçimsiz dönem, hızlı karar alacak ve icraat yapacak bir model var. Ben eminim, çok kısa sürede ekonomik istikrar da yeniden sağlanacak. Özellikle uluslararası sermayenin yeniden yatırım açısından cazibe merkezi bir ülke konumunda olacağız. Bana göre artık bu senaryoların tamamı geride kaldı. Belki Türkiye'ye ekonomik olarak diz çöktürmeye çalışanlar bu yeni seçenek karşısında Türkiye ile yeni bir iletişim kanalı aramak zorunda kalacaklar. O bize ekonomik anlamda daha uygun iklim sağlayacak diye düşünüyorum."