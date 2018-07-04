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Milletvekilleri kayıt yaptırıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.07.2018 11:52 | Son Güncelleme

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci: - "(Alkollü içkilerdeki ÖTV artışı) Bu yeni değil. Enflasyondaki artışlarla beraber yasadan kaynaklanan bir artış. Bunun özel bir anlamı yok" - "Seçimin kazananı Cumhurbaşkanımız, AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, kaybedeni ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu"

Gümrük ve Ticaret Bakanı, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, alkollü içkilerdeki ÖTV artışını, "Bu yeni değil. Enflasyondaki artışlarla beraber yasadan kaynaklanan bir artış. Bunun özel bir anlamı yok." şeklinde değerlendirdi.

24 Haziran'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından, mazbatalarını alan milletvekillerinin Meclisteki kayıt işlemleri devam ediyor.

Bülent Tüfenkci, kaydını yaptırdıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, bu dönemin ilklerin yaşanacağı bir dönem olacağını söyledi.

26. Dönem parlamentosunun başarılı bir çalışma yaptığını belirten Tüfenkci, "Meclis, 15 Temmuz hain darbe girişiminde dik durarak, milleti ile bütünleşerek görevini yaptı. Anayasa değişikliğini kabul ederek halk oylamasına götürdü, yeni sistemin hayata geçmesi noktasında adımlar attı. Şimdi de 24 Haziran seçimi ile birlikte milletimiz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk uygulamasının, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ve başkanlığında bir hükümetle hayata geçmesini istedi. İnşallah kısa zamanda da hayata geçecek." diye konuştu.

Tüfenkci, bu yeni dönemin güvenlik, ekonomi, refah, eğitim, demokrasi ve hukukun daha fazla hissedildiği bir dönem olacağını kaydetti.

Bu seçimlerin net iki sonucu olduğunu ifade eden Tüfenkci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kazananı Cumhurbaşkanımız, AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, kaybedeni ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Biz seçimden önce de bunu ifade etmiştik, 'Bu seçimin kaybedeni Kılıçdaroğlu olacak' diye. Gerçekten de öyle oldu. Ben inanıyorum ki onlar da bu sonuçlardan ders çıkartarak, herkes yeni dönemin, yeni Türkiye'nin gerektirdiği şekilde Türkiye'nin birliği, beraberliği ve kalkınması yolunda çaba gösterir. Hedefimiz Türkiye'yi 2023'e kadar en az iki katı büyütmek."

- "Siyaset bunu der"

Bakan Tüfenkci, "CHP'de olağanüstü kurultay sesleri yükseliyor. Lider değişimi olabilir mi?" sorusu üzerine, "Bu seçimin kaybedeni Kılıçdaroğlu" sözünü tekrarladı.

Siyaseti bilenlerin; CHP'nin cumhurbaşkanı adayının, parti içinden başka birinin olmasının ve seçimde de partisinin üzerinde oy olmasının, hem liderliği sorgulattığını hem de yeniden yapılanma gerektirdiğini söylediğini kaydeden Tüfenkci, "Ama tabii bu CHP'nin kendi iç işi. Nasıl yapılması gerektiğini kendileri bilirler ama siyaset bunu der." ifadesin kullandı.

- "Yerel seçim zamanında yapılmalı"

Bülent Tüfenkci, erken yerel seçim sorusunu yanıtlarken, seçimin zamanında yapılması gerektiğini düşündüğünü, ancak buna AK Parti kurullarının karar vereceğini söyledi.

Alkollü içkilerdeki ÖTV artışı ile ilgili soruya Tüfenkci, "Bu yeni değil. Önceden enflasyondaki artışlarla beraber yasadan kaynaklanan bir artış. Bunun özel bir anlamı yok." yanıtını verdi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, "Yeni dönemde görev bekliyor musunuz?" sorusu üzerine, "Biz bu davanın, AK Parti'nin bir neferiyiz. Görevimiz milletvekilliği. Genel Başkanımız nerede, hangi görevi verirse biz o görevi icra ederiz. Bizim için makamların, mevkilerin önemi yok. Önemli olan nerede bulunursak bulunalım, bu partiye ve davaya hizmet etmek. Biz de o hizmeti her şekilde yerine getiririz." dedi.

Kayıt görevlileri ve gazetecilere Malatya kayısısı ikram eden Tüfenkci, "Malatya kayısısı Avrupa coğrafi tescil işaretini aldı. Malatya, Türkiye'nin kuru kayısı ihracatının yüzde 80'ini yapıyor. Dünyada yüzde 60'ın üzerinde yeri var." diye konuştu.

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