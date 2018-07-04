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Milletvekilleri kayıt yaptırıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.07.2018 14:12 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ: "(Çocuklara dönük cinsel istismar) İdam meselesi neticede Meclisin Anayasa'yı değiştirerek karar verebileceği bir husustur. Meclis böyle bir irade ortaya koyarsa bu ceza da gelebilir ama irade Meclisin iradesi olacaktır"

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "İdam meselesi neticede Meclisin Anayasa'yı değiştirerek karar verebileceği bir husustur. Meclis böyle bir irade ortaya koyarsa bu ceza da gelebilir ama irade Meclisin iradesi olacaktır." dedi.

24 Haziran'da gerçekleştirilen Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından, milletvekilleri TBMM'ye gelerek kayıt işlemlerini yaptırıyor.

Akdağ, diğer AK Parti Erzurum milletvekilleri Zehra Taşkesenlioğlu ve İbrahim Aydemir ile Meclise gelerek kayıt yaptırdı.

Kayıt işleminin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akdağ, 16 yıldır TBMM üyesi olduğunu ve bu geçen zamanın fotoğrafına bakıldığında anlaşılabileceğini belirterek, "Genç bir delikanlıydık, şimdi sakallı bir dede haline geldik. Bunun için Allah'a şükrediyorum. 16 yıl boyunca Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti'miz, TBMM'de büyük hizmetlere imza attı." dedi.

"MHP ile kurduğumuz Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanımızın beş yıl süreyle ülke yönetimini emanet olarak vatandaşımızdan almış oluşu gerçekten çok umut vericidir." diyen Akdağ, zorlukların olduğunu ancak bu umut verici ortamın huzur ve barış içerisinde Türkiye'nin kalkınmasını, adalet ve özgürlük ortamının daha da gelişmesini sağlayacağını söyledi.

- "Önümüzde güzel günler var"

Türkiye demokrasisinin gelecek beş yıl içerisinde çok daha büyük bir olgunluk kazanacağına işaret eden Akdağ, "Önümüzde güzel günler var. Bu Gazi Meclis, 15 Temmuz'da gerçekten büyük bir kahramanlık gösterdi. Gazi Meclis'imiz önümüzdeki dönemde inanıyorum ki çok büyük başarılara imza atacak." diye konuştu.

Yeni sistemde Başbakanlığa bağlı çalışan personelin durumuna ilişkin soruyu yanıtlayan Akdağ, kendisinin de son başbakan yardımcılarından olduğunu anımsatarak, şöyle devam etti:

"Sayın Başbakanımızın söylediği gibi mutlaka çalışan herkesin hukuku korunur. Benim ondan hiçbir tereddüdüm yok. Detaylarını şu anda ben de bilmiyorum. Yeni sistemde de bizim çalışan bürokratlara, uzmanlara, müşavirlere ihtiyacımız olacak. Şu anda Başbakanlıkta çalışanların hakları açısından bir kayıp olmadan gelecekte de hizmetlerine ben bir şekilde devam edeceklerine inanıyorum. İlk kararname yayımlandı. Orada daha çok şekli birtakım değişiklikler var. Bütün hazırlıklar tamamlandığı için arada bir boşluk olmadan, yeminler yapıldıktan ve kabine kurulduktan sonra bunlar yoluna girecektir."

- Cinsel istismar suçları

Bir gazetecinin, "Geçen dönem cinsel istismar düzenlemesi kadük olmuştu. Yeni dönemde ne zaman gündeme gelecek? Bir değişiklik olacak mı yoksa aynı şekilde mi gündeme gelecek?" sorusu üzerine Akdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kendisinin başkanlığında bir komisyon kurdurduğunu, CHP ve MHP ile çok yoğun bir çalışma yaptıklarını, ardından da üzerinde büyük ölçüde mutabakat olan bir kanun tasarısını da Meclise sunduklarını hatırlattı.

Erken seçim söz konusu olunca bu tasarının kaldığını belirten Akdağ, şöyle devam etti:

"Elbette mesele sadece bir kanun yapmak değil. Bir acil eylem planı yaptık. Bu acil eylem planı, çocukların ve ailelerin eğitiminde bir şekilde başına bu sıkıntı gelen çocuk ve ailelerin ikincil örselenmeden korunması için alınacak tedbirlere kadar birçok tedbiri de içeriyor. Gerçekten ceza hukukumuzda hiç olmayan çok ağır cezalar da getirdik. Çocuklara karşı işlenen cinsel suçlar ve hele hele bunun neticesinde çocuğun öldürülmesi söz konusuysa zannediyorum ki sayın Cumhurbaşkanımızın ilk ele alacağı konulardan birisi olacaktır."

Gazetecilerin, "İdam polemiği de bir yandan var ve çağrısı yapılıyor. Bu konuda neler söylersiniz?" sorusunu yanıtlayan Recep Akdağ, hazırladıkları tasarıda Türk Ceza Kanunu'nda da hiç olmayan çok ağır müebbet cezalar da dahil olmak üzere birtakım hükümlerin bulduğunu anımsattı. Akdağ, "İdam meselesi neticede Meclisin anayasayı değiştirerek karar verebileceği bir husustur. Meclis böyle bir irade ortaya koyarsa bu ceza da gelebilir ama irade Meclis iradesi olacaktır." ifadesini kullandı.

Yeni kabineye ilişkin soru üzerine Akdağ, AK Parti çatısı altında beklenti ile siyaset yapmadıklarını, kendisinin de hiçbir zaman böyle bir beklentisinin bulunmadığını, milletvekilliğinin zaten son derece kutsal bir vazife olduğunu vurguladı. Akdağ, "Onun dışında partimiz hangi görevi verirse onu yapmaya hazırız. Çünkü bu bizim davamızdır." dedi.

Bir soru üzerine Akdağ, şu anda Cumhur İttifakı'nın temelinin son derece sağlam olduğunu söyledi.

Açıklamalarının ardından Akdağ, Erzurum Milletvekilleri Taşkesenlioğlu ve Aydemir'in rozetlerini taktı.

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