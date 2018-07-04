Milletvekilleri kayıt yaptırıyor

Abdulhamit Gül, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, demokrasi, ülke, yürütme ve Meclisin güçlendiği yeni bir döneme milletin onay verdiğini belirterek, "Ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz için hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Gül ve milletvekilleri, kaydın ardından gazeteciler ve Meclis personeline Gaziantep baklavası ikram etti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "cinsel istismara ilişkin düzenleme" konusunda, "Hükümetimizin bu konuda hazırladığı tasarı vardı. Seçim nedeniyle yürürlüğe giremedi. Yeni dönemde milletvekillerinin vereceği kanun teklifiyle yasama faaliyeti olacak. Bu konuda en ağır cezayı getirecek düzenlemeyi hep beraber yapacağız." dedi.

Gaziantep'e has baklava ve fıstık ikram ettiklerini anlatan Gül, "İnşallah fıstık tadında, baklava tadında güzel bir dönem geçer. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım; güzel bir yasama geçer diye temenni ediyoruz." diye konuştu.

Bakan Gül, bir gazetecinin, "Son günlerde cinsel istismara ilişkin düzenleme çokça konuşuluyor. Ne zaman gündeme gelecek ve içinde nasıl düzenlemeler olacak" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Hükümetimizin bu konuda hazırladığı tasarı vardı. Cinsel istismara karşı en ağır cezaların, müeyyidelerin olduğu tasarımız hazır. Seçim nedeniyle yürürlüğe giremedi. Ama şimdi yeni dönemde elbette milletvekillerinin vereceği kanun teklifiyle yasama faaliyeti olacak. Umut ediyoruz, hep birlikte bu konuda en ağır cezayı getirecek, çocuklarımızı ve bu konudaki tüm mağdurları koruyacak düzenlemeyi hep beraber yapacağız."

