Milletvekilleri kayıt yaptırıyor

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, "Yeni dönem aynı zamanda parlamenterlerle beraber milletin de bu sistemi sorgulayacağı bir dönem olacak." dedi.

24 Haziran'da gerçekleştirilen Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından mazbatalarını alan milletvekilleri TBMM Şeref Holü'nde kayıt işlemlerini yaptırmaya devam ediyor.

Kayıt işlemlerinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan İYİ Partili Türkkan, yeni Meclis ve yeni sistemin nasıl olacağına dair çok bilgilerinin bulunmadığını ve çıkan kararnamelere baktıklarında gördükleri şeyin ise "Meclisin denetleme yetkisinin önemli ölçüde elinden alınması" olduğunu öne sürdü.

Türkkan, "Yeni dönem aynı zamanda parlamenterlerle beraber milletin de bu sistemi sorgulayacağı bir dönem olacak." ifadesini kullandı.

Bir gazetecinin, "Partinizden Fahrettin Yokuş'un, 'Eğer iktidar ile MHP arasında bir çatlak oluşursa taşın altına elimizi koymaktan çekinmeyiz.' açıklaması oldu. Bu da AK Parti'ye yeşil ışık şeklinde yorumlandı. Nasıl değerlendirirsiniz" sorusu üzerine Türkkan, şunları söyledi: