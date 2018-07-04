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Milletvekilleri kayıt yaptırıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.07.2018 17:50 | Son Güncelleme

TBMM'de kaydını yaptıran milletvekili sayısı 251'e ulaştı

Mecliste kaydını yaptıran milletvekili sayısı 251'e ulaştı.

24 Haziran'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından, milletvekilleri TBMM'ye gelerek kayıt işlemlerini yaptırıyor.

Bugün TBMM'de 87 milletvekili kayıt yaptırırken, toplamda kayıt yaptıran milletvekili sayısı 251'e ulaştı.

Toplamda, AK Parti'den 136, CHP'den 59, MHP'den 31, İYİ Parti'den 23, HDP'den 2 milletvekilinin kayıt işlemleri tamamlanmış oldu.

Bugün son olarak AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar kaydını yaptırdı.

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