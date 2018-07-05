Milletvekilleri kayıt yaptırıyor

16 Nisan referandumuyla yarım asrı aşkın süredir devam eden ve üzerinde endişelerin bulunduğu bir sistemin değiştiğini ve milletin iradesiyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildiğini anımsatan Çavuşoğlu, "Yeni sistemle beraber vesayetin bütün açıklarının kapatıldığı, Türkiye'de millet iradesinin tam manasıyla yönetime hakim olduğu bir sürece evrildik." dedi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, bir yandan Meclisin milletin talep ve beklentileri doğrultusunda, yasama fonksiyonunu tam manasıyla icra edeceğini ve denetim fonksiyonunu yerine getireceğini, diğer taraftan Türkiye'nin güçlü bir yürütme ile şaha kalkacağını söyledi.

Türkiye'nin sadece bölgesinde değil küresel anlamda da potansiyelini layıkıyla değerlendirdiğinde çok daha güçlü bir ivme ile gelişeceğini, büyüyeceğini ve kalkınacağını vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye emin ellerdedir. Bu seçim süreciyle beraber çok çeşitli durumlarla karşı karşıya kaldık, ancak bunların hepsi artık geride kaldı. Bundan sonraki süreçte tamamen kenetlenerek, toplumumuzun bütün katmanlarıyla beraber, bütün dinamikleriyle kenetlenerek Türkiye'yi büyütme zamanıdır. Milletimiz müsterih olsun. Yasama meclisi onların talep ve beklentileri doğrultusunda, yasama fonksiyonunu tam manasıyla icra edecek yanı sıra denetim fonksiyonunun da yerine getirecektir. Öbür taraftan güçlü bir yürütme ile beraber Türkiye bundan sonra şaha kalkacaktır."

Çavuşoğlu ve AK Partili milletvekilleri, kayıt sonrası basın mensuplarına kestane şekeri ve ipek şal hediye etti.

