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Milletvekilleri kayıt yaptırıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.07.2018 14:36 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu: - "Yasama meclisi yasama fonksiyonunu tam manasıyla icra edecek, denetim fonksiyonunu da yerine getirecektir. Öbür taraftan güçlü bir yürütme ile beraber Türkiye bundan sonra şaha kalkacaktır"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, bir yandan Meclisin milletin talep ve beklentileri doğrultusunda, yasama fonksiyonunu tam manasıyla icra edeceğini ve denetim fonksiyonunu yerine getireceğini, diğer taraftan Türkiye'nin güçlü bir yürütme ile şaha kalkacağını söyledi.

Çavuşoğlu, AK Parti Bursa milletvekilleri ile Meclise gelerek kayıt yaptırdı.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, 24 Haziran seçimlerinde, Türkiye'nin ve gönül coğrafyasındaki mazlumların kazandığını belirtti.

16 Nisan referandumuyla yarım asrı aşkın süredir devam eden ve üzerinde endişelerin bulunduğu bir sistemin değiştiğini ve milletin iradesiyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildiğini anımsatan Çavuşoğlu, "Yeni sistemle beraber vesayetin bütün açıklarının kapatıldığı, Türkiye'de millet iradesinin tam manasıyla yönetime hakim olduğu bir sürece evrildik." dedi.

Yaşanan badireler, vesayet ve darbe girişimleri nazara alındığında Türkiye'nin 16 yılda 3,7 kat büyümesinin kolay olmadığına dikkati çeken Çavuşoğlu, yeni dönemde bürokrasinin kısalacağını ve büyümenin hızlanacağını söyledi.

Türkiye'nin sadece bölgesinde değil küresel anlamda da potansiyelini layıkıyla değerlendirdiğinde çok daha güçlü bir ivme ile gelişeceğini, büyüyeceğini ve kalkınacağını vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye emin ellerdedir. Bu seçim süreciyle beraber çok çeşitli durumlarla karşı karşıya kaldık, ancak bunların hepsi artık geride kaldı. Bundan sonraki süreçte tamamen kenetlenerek, toplumumuzun bütün katmanlarıyla beraber, bütün dinamikleriyle kenetlenerek Türkiye'yi büyütme zamanıdır. Milletimiz müsterih olsun. Yasama meclisi onların talep ve beklentileri doğrultusunda, yasama fonksiyonunu tam manasıyla icra edecek yanı sıra denetim fonksiyonunun da yerine getirecektir. Öbür taraftan güçlü bir yürütme ile beraber Türkiye bundan sonra şaha kalkacaktır."

Çavuşoğlu ve AK Partili milletvekilleri, kayıt sonrası basın mensuplarına kestane şekeri ve ipek şal hediye etti.

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hakan çavuşoğlu Milletvekilleri kayıt yaptırıyor

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