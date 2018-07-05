Milletvekilleri kayıt yaptırıyor

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, yemin etmemiş bir parlamento önünde cumhurbaşkanının yemin etmesi uygun bulunmadığı için uyum KHK'sinde buna yönelik düzenleme olabileceğini belirterek, Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu'nun, "Cumhurbaşkanına tutanağın verilmesi ve andiçme töreni" başlıklı maddesinin değiştirilebileceğini bildirdi.

Partilerin Meclis Başkanı adayı gösteremediğine işaret eden Elitaş, "(AK Parti'li milletvekili içinden kimi aday olarak görmek istiyorsunuz?) diye herhalde bir anket şeklinde, temayül yoklaması yaparız. Oradan çıkan, Genel Başkanımız tarafından değerlendirilir. Seçimleri 3'üncü turda bitirebiliriz. Seçimleri ya 12'sinde ya 13'ünde yaparız. Cumhurbaşkanımızın 10-11 Temmuz tarihlerinde Belçika ziyareti var." diye konuştu.

-Uyum KHK'sı

Olağanüstü hal (OHAL) ile ilgili bir soruya da Elitaş, şu karşılığı verdi:

"9 Temmuz'dan sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildiğinden dolayı Cumhurbaşkanı'nın, TBMM'den bir talebi olması lazım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın OHAL ile ilgili uzatmayı arzu etmediği takdirde, -bunu da açıkladı, devam etmeyeceğini söyledi- TBMM'nin yetkisi, Cumhurbaşkanı tarafından, tezkere geldiği takdirde oylanıyor. 'OHAL, 18 Temmuz günü saat 24.00'den itibaren kalkıyor' demektir.

OHAL KHK'sinde, ihraç ve geri dönenlerle ilgili bir düzenleme ortaya çıkabilir. Uyum KHK'sinde şu olabilir, bunun çalışmasını yaptık; hem cumhurbaşkanı hem milletvekili seçimleri aynı anda yapıldığından dolayı yeminle ilgili ne içtüzükte ne Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu'nda düzenleme var. Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu'nun 21. maddesinde bir değişikliğe ihtiyaç hasıl oluyor. 3 gün içinde 9 Temmuz tarihinde yapabilmemiz için. Mevcut hale göre, cumhurbaşkanının mazbatasını aldığı gün TBMM'de yemin etmesi gerekiyor. Ama yemin etmemiş bir parlamento önünde de cumhurbaşkanının yemin etmesi uygun bulunmadığından sanki uyum KHK'sinde böyle bir düzenleme olabilecek gibi. Cumhurbaşkanı'nın 9'unda yemin edebilme imkanını sağlayabilmek için."

