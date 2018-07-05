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Milletvekilleri kayıt yaptırıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.07.2018 15:17 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş: - "Yemin etmemiş bir parlamento önünde cumhurbaşkanının yemin etmesi uygun bulunmadığı için uyum KHK'sinde buna yönelik düzenleme olacak. Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu'nun, 'Cumhurbaşkanına tutanağın verilmesi ve andiçme töreni' başlıklı maddesinin değiştirilecek"

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, yemin etmemiş bir parlamento önünde cumhurbaşkanının yemin etmesi uygun bulunmadığı için uyum KHK'sinde buna yönelik düzenleme olabileceğini belirterek, Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu'nun, "Cumhurbaşkanına tutanağın verilmesi ve andiçme töreni" başlıklı maddesinin değiştirilebileceğini bildirdi.

Elitaş, TBMM'deki milletvekili kayıt işlemlerini tamamlamasının ardından, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

27. Dönem milletvekili olarak mazbatasını aldığını, kaydını yaptırdığını belirten Elitaş, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) kesin listeyi açıkladığını, Meclisin, içtüzük gereği 7 Temmuz Cumartesi günü saat 14.00'de çağrısız olarak toplanacağını aktardı.

Elitaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yemin töreninin birinci kısmına katılacağını, TBMM'de 9 Temmuz Pazartesi günü de yemin edeceğini belirtti. Elitaş, böylece 16 Nisan'daki anayasa değişikliğinin gerçekleşeceğini, Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçeceğini vurguladı.

Mustafa Elitaş, 7 Temmuz Cumartesi gününden itibaren TBMM Başkanlığı adaylık başvurularının başlayacağını ve 11 Temmuz saat 24.00'de sona ereceğini, 12 ya da 13 Temmuz tarihlerinde Meclis Başkanı'nın seçilmiş olacağını bildirdi.

Elitaş, Meclis Başkanı seçiminden sonra Başkanlık Divanı sayısının belirleneceğini, partilerin de divan üyelerini bildireceğini, daha sonra okunup oylanacağını anlattı.

Yeni seçilecek TBMM Başkanı'nın "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla düzenlenecek programı yapacağını vurgulayan Elitaş, geçen seneki programın bu yıl da uygulanabileceğini belirtti.

Elitaş, olağanüstü bir durum olmadığı takdirde TBMM'nin 1 Ekim'e kadar ara vereceğini açıkladı.

Komisyonların üye sayısının da henüz belli olmadığına işaret eden Elitaş, siyasi partilerle anlaşmaları halinde komisyonların üye seçiminin 1 Ekim'e kalabileceğini vurguladı.

Elitaş, 7 Temmuz'da grup başkanı, grup başkanvekillerinin seçileceğini, yeni sisteme yönelik olarak grup iç yönetmeliğinde değişikliğin gerçekleşeceğini kaydetti.

Partilerin Meclis Başkanı adayı gösteremediğine işaret eden Elitaş, "(AK Parti'li milletvekili içinden kimi aday olarak görmek istiyorsunuz?) diye herhalde bir anket şeklinde, temayül yoklaması yaparız. Oradan çıkan, Genel Başkanımız tarafından değerlendirilir. Seçimleri 3'üncü turda bitirebiliriz. Seçimleri ya 12'sinde ya 13'ünde yaparız. Cumhurbaşkanımızın 10-11 Temmuz tarihlerinde Belçika ziyareti var." diye konuştu.

-Uyum KHK'sı

Olağanüstü hal (OHAL) ile ilgili bir soruya da Elitaş, şu karşılığı verdi:

"9 Temmuz'dan sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildiğinden dolayı Cumhurbaşkanı'nın, TBMM'den bir talebi olması lazım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın OHAL ile ilgili uzatmayı arzu etmediği takdirde, -bunu da açıkladı, devam etmeyeceğini söyledi- TBMM'nin yetkisi, Cumhurbaşkanı tarafından, tezkere geldiği takdirde oylanıyor. 'OHAL, 18 Temmuz günü saat 24.00'den itibaren kalkıyor' demektir.

OHAL KHK'sinde, ihraç ve geri dönenlerle ilgili bir düzenleme ortaya çıkabilir. Uyum KHK'sinde şu olabilir, bunun çalışmasını yaptık; hem cumhurbaşkanı hem milletvekili seçimleri aynı anda yapıldığından dolayı yeminle ilgili ne içtüzükte ne Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu'nda düzenleme var. Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu'nun 21. maddesinde bir değişikliğe ihtiyaç hasıl oluyor. 3 gün içinde 9 Temmuz tarihinde yapabilmemiz için. Mevcut hale göre, cumhurbaşkanının mazbatasını aldığı gün TBMM'de yemin etmesi gerekiyor. Ama yemin etmemiş bir parlamento önünde de cumhurbaşkanının yemin etmesi uygun bulunmadığından sanki uyum KHK'sinde böyle bir düzenleme olabilecek gibi. Cumhurbaşkanı'nın 9'unda yemin edebilme imkanını sağlayabilmek için."

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