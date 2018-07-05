Milletvekilleri kayıt yaptırıyor

Kaydını yaptırdıktan sonra gazetecilere açıklamada bulunan Ahmet Arslan, seçim sonuçlarının ülke için hayırlı olmasını diledi. Arslan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı, Devlet Başkanı olması hasebiyle, öncelikle kendilerine hayırlı ve uğurlu olsun diyoruz. Zira, yeni yönetim şekli itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımız ve kuracakları hükümet, bugünden sonra yürütme tarafında tek başlılık çerçevesinde çok daha hızlı, seri hareket edebilecek ve uygulamaları yapabilecek. Hem ülkemiz hem de dünyada hamilik yaptığımız mazlumlar ve mağdurlar için yeni yönetim sistemi çok çok önemli." diye konuştu.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve kuracakları hükümet, bugünden sonra yürütme tarafında tek başlılık çerçevesinde çok daha hızlı, seri hareket edebilecek ve uygulamaları yapabilecek." dedi.

Arslan, çok güçlü bir şekilde ilk turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdikleri destek ve dünyaya verdikleri mesaj nedeniyle millete teşekkür ettiklerini söyledi.

Meclisin bu dönem yasama olarak çok daha aktif olacağını dile getiren Arslan, yasa tekliflerini kendileri hazırlayıp kendileri onaylayacakları için milletvekillerinin pozisyonunun da çok daha önemli olacağını vurguladı.

- "Cumhur İttifakı'nın seçimden güçlü bir şekilde çıkması"

Ahmet Arslan, Cumhur İttifakı'nın seçimden güçlü bir şekilde çıkmasının önemine değindi.

Kars ve Ardahan milletvekilleri olarak, Türkiye'nin her yerindeki arkadaşları gibi çalıştıklarını, kendilerini vatandaşa anlattıklarını belirten Arslan, vatandaşın takdiriyle de onlar adına Mecliste sorumluluk aldıklarını söyledi. Bakan Arslan, hem illerini temsil etmek adına hem Türkiye milletvekilleri olarak 5 yıl boyunca gayretlerini devam ettireceklerini bildirdi.

Arslan, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da hem seçildikleri illere hem ülkeye hizmet etmek adına ve yeni sistemde çok daha güçlü olan parlamentoda sisteme katkı vermek adına bundan sonra da çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, millete destekleri ve duaları için minnet ve şükran dileklerini iletti.

Bakan Arslan ve milletvekilleri, gazeteciler ve Meclis personeline Kars kaşarı ve lavaş ikram etti.

