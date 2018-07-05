HABER

Milletvekilleri kayıt yaptırıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.07.2018 15:21 | Son Güncelleme

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan: - "Sayın Cumhurbaşkanımız ve kuracakları hükümet, bugünden sonra yürütme tarafında tek başlılık çerçevesinde çok daha hızlı, seri hareket edebilecek ve uygulamaları yapabilecek" - "Yasa tekliflerini kendileri hazırlayıp kendileri onaylayacakları için milletvekillerinin pozisyonu çok daha önemli olacak"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve kuracakları hükümet, bugünden sonra yürütme tarafında tek başlılık çerçevesinde çok daha hızlı, seri hareket edebilecek ve uygulamaları yapabilecek." dedi.

Arslan, AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç ve AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay ile Meclise gelerek kaydını yaptırdı.

Kaydını yaptırdıktan sonra gazetecilere açıklamada bulunan Ahmet Arslan, seçim sonuçlarının ülke için hayırlı olmasını diledi. Arslan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı, Devlet Başkanı olması hasebiyle, öncelikle kendilerine hayırlı ve uğurlu olsun diyoruz. Zira, yeni yönetim şekli itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımız ve kuracakları hükümet, bugünden sonra yürütme tarafında tek başlılık çerçevesinde çok daha hızlı, seri hareket edebilecek ve uygulamaları yapabilecek. Hem ülkemiz hem de dünyada hamilik yaptığımız mazlumlar ve mağdurlar için yeni yönetim sistemi çok çok önemli." diye konuştu.

Arslan, çok güçlü bir şekilde ilk turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdikleri destek ve dünyaya verdikleri mesaj nedeniyle millete teşekkür ettiklerini söyledi.

Meclisin bu dönem yasama olarak çok daha aktif olacağını dile getiren Arslan, yasa tekliflerini kendileri hazırlayıp kendileri onaylayacakları için milletvekillerinin pozisyonunun da çok daha önemli olacağını vurguladı.

- "Cumhur İttifakı'nın seçimden güçlü bir şekilde çıkması"

Ahmet Arslan, Cumhur İttifakı'nın seçimden güçlü bir şekilde çıkmasının önemine değindi.

Kars ve Ardahan milletvekilleri olarak, Türkiye'nin her yerindeki arkadaşları gibi çalıştıklarını, kendilerini vatandaşa anlattıklarını belirten Arslan, vatandaşın takdiriyle de onlar adına Mecliste sorumluluk aldıklarını söyledi. Bakan Arslan, hem illerini temsil etmek adına hem Türkiye milletvekilleri olarak 5 yıl boyunca gayretlerini devam ettireceklerini bildirdi.

Arslan, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da hem seçildikleri illere hem ülkeye hizmet etmek adına ve yeni sistemde çok daha güçlü olan parlamentoda sisteme katkı vermek adına bundan sonra da çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, millete destekleri ve duaları için minnet ve şükran dileklerini iletti.

Bakan Arslan ve milletvekilleri, gazeteciler ve Meclis personeline Kars kaşarı ve lavaş ikram etti.

PARTNERÜnlü isimleri buluşturan davetÜnlü isimleri buluşturan davet
Son dakika! Muharrem İnce'den Bülent Tezcan'ın açıklamalarına ilk yanıtSon dakika! Muharrem İnce'den Bülent Tezcan'ın açıklamalarına ilk yanıt
Diyarbakır'da 11 CHP kurultay delegesinden 'oloğanüstü kurultay' çağrısıDiyarbakır'da 11 CHP kurultay delegesinden 'oloğanüstü kurultay' çağrısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Arslan cumhurbaşkanı hükümet milletvekili kayıt Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yasa teklifi

En Çok Okunan Haberler

Gizem Özdilli, Şener Özbayraklı'yı ifşa etti

Gizem Özdilli, Şener Özbayraklı'yı ifşa etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti

Bergüzar Korel'i çıldırtan mesaj: Çıldıracağım

Bergüzar Korel'i çıldırtan mesaj: Çıldıracağım

Negahan Alçı böyle veda etti

Negahan Alçı böyle veda etti

Telsiz açık kaldı, pilotun küfürleri şoke etti

Telsiz açık kaldı, pilotun küfürleri şoke etti

Başbakan Yıldırım'dan kritik OHAL ve KHK açıklaması

Başbakan Yıldırım'dan kritik OHAL ve KHK açıklaması

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti

YSK'nın açıkladığı 24 Haziran seçim sonuçlarında AK Parti sürprizi

YSK'nın açıkladığı 24 Haziran seçim sonuçlarında AK Parti sürprizi

Yılmaz Özdil'den çok sert Muharrem İnce yazısı: Benim hakkımda 'şerefsiz oğlu şerefsiz' dedi

Yılmaz Özdil'den çok sert Muharrem İnce yazısı: Benim hakkımda 'şerefsiz oğlu şerefsiz' dedi

Meral Akşener'den minik Leyla çıkışı! Sosyal medyadan çok sert tepki gösterdi

Meral Akşener'den minik Leyla çıkışı! Sosyal medyadan çok sert tepki gösterdi

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten dikkat çeken sözler: Erdoğan'la da birleşilebilir

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten dikkat çeken sözler: Erdoğan'la da birleşilebilir

Diğer Haberler
Son dakika! Muharrem İnce'den Bülent Tezcan'ın açıklamalarına ilk yanıt

Son dakika! Muharrem İnce'den Bülent Tezcan'ın açıklamalarına ilk yanıt

Son dakika! CHP Sözcüsü Bülent Tezcan: Gündemimizde kurultay yok

Son dakika! CHP Sözcüsü Bülent Tezcan: Gündemimizde kurultay yok

Seçmenler neden AK Parti'ye oy verdi? ORC'nin 24 Haziran seçim araştırmasında dikkat çeken sonuç

Seçmenler neden AK Parti'ye oy verdi? ORC'nin 24 Haziran seçim araştırmasında dikkat çeken sonuç

Yeni kabinede kimler olacak? İşte listedeki o isimler

Yeni kabinede kimler olacak? İşte listedeki o isimler

AK Partili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken Erdoğan paylaşımı: Diploma niyetine...

AK Partili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken Erdoğan paylaşımı: Diploma niyetine...

Muharrem İnce'nin memleketi Yalova'da kriz!

Muharrem İnce'nin memleketi Yalova'da kriz!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.