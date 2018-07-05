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Milletvekilleri kayıt yaptırıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.07.2018 15:36 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş: - "Önümüzdeki parlamento, gerçekten tarihi bir parlamento olacak. Tam manasıyla güçlü bir yasama meclisi ortaya çıktı. Bu yasama meclisinde inşallah Türkiye, yeni dönemin gerektirdiği hızlı karar alma becerisini ortaya koyacak, düzenlemeleri gerçekleştirecektir" - "Türkiye'de alternatif turizm sektörlerinde ciddi bir yukarı doğru hareketliliğin başladığını görüyoruz. Sonuçta bu yıl itibarıyla 40 milyon turist ve 32 milyar dolar turizm hedefimizin gerçekleşeceğini görüyoruz"

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Önümüzdeki parlamento, gerçekten tarihi bir parlamento olacak. Tam manasıyla güçlü bir yasama meclisi ortaya çıktı. Bu yasama meclisinde inşallah Türkiye, yeni dönemin gerektirdiği hızlı karar alma becerisini ortaya koyacak, düzenlemeleri gerçekleştirecektir." dedi.

Kurtulmuş, 24 Haziran'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi sonrasında mazbatasıyla Meclise gelerek kaydını yaptırdı.

Kayıt işlemi sonrasında seçim sonuçlarına yönelik değerlendirmede bulunan Kurtulmuş, siyasette yeni bir dönemin kapılarının aralandığını söyledi.

Kampanya döneminde birkaç üzücü olay dışında Türkiye'nin her yerinde oldukça olgun bir sürecin işlediğini ifade eden Kurtulmuş, "Öncelikle sonuçları itibarıyla hayırlı uğurlu olsun. Milletin kararının üstünde hiç kimsenin söz söyleme hakkı yoktur. Bütün milletvekili arkadaşlarımıza da yeni dönemde başarılar diliyorum." diye konuştu.

Seçime yüksek katılım oranının sevindirici olduğunu belirten Kurtulmuş, Türk halkının demokrasiye ve kendi kararına sahip çıktığını bir kez daha ortaya koyduğunu dile getirdi.

Önümüzdeki dönemin ilk meselesinin devletin yeniden yapılandırılması olacağının altını çizen Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımızın 9 Temmuz Pazartesi günü yemin etmesiyle başlayacak yeni süreçte birçok kurum ve kuruluş fonksiyonlarını zaten yitirmiş oluyor. Bazı kurumlar yeniden yapılandırma süreci içerisine girecek. Bakanlıkların sayısı değişecek, bazı bakanlıklar birleşecek. Başbakanlık ortadan kalkıyor. Yani tam manasıyla devletin yeniden yapılanacağı bir sürecin içerisinde olacağız. Bunun gerektirdiği, parlamentoya yüklediği bazı sorumluluklar var. Parlamentodaki bütün partilerin temel önceliklerinden birisi yeni dönemin gerektirdiği bu düzenlemeleri yapmak, düzgün bir şekilde yapmak, doğru bir şekilde yapmak ve cumhurbaşkanlığı yönetim modelinin eksiksiz bir şekilde uygulanmasını gerektiren yasal altyapıyı hazır hale getirmektir.

Siyaset de teamülleri ve alışkanlıkları da dahil olmak üzere yeniden yapılanacağı bir sürece girecek. Yani başkanlık sistemi... İki temel aksın üzerinde, iki temel partinin etrafında şekillenen bir sisteme doğru gidiyoruz. Sadece yasaların değişmesi değil, yıllardır devam eden çok güçlü parti geleneklerine sahip olan Türkiye siyasetinin bazı alışkanlıklarının ve teamüllerinin de önümüzdeki yıllarda değişeceğini göreceğiz. Belki bu biraz daha uzun bir süre alacak. Sonuçta Türkiye yeni bir dönemin eşiğindedir. Önümüzdeki parlamento gerçekten tarihi bir parlamento olacak. Tam manasıyla güçlü bir yasama meclisi ortaya çıktı. Bu yasama meclisinde inşallah Türkiye, yeni dönemin gerektirdiği hızlı karar alma becerisini ortaya koyacak, düzenlemeleri gerçekleştirecektir."

Kurtulmuş, yeni sistemin temel özelliklerinden birinin de yıllardır konuşulan yüzde 10 barajı sıkıntısının aşılması olacağını söyledi.

Baraj sıkıntısı dolayısıyla parlamentoda temsil edilemeyen partilerin yeni dönemde temsil hakkına kavuştuğunu vurgulayan Numan Kurtulmuş, "Parlamento, çok küçük partilerin bile temsilcilerinin olduğu bir temsil gücüne ulaşmış oldu. Dolayısıyla parlamento çok renkli olacak, farklı görüşler parlamentoda yansıyacak. Bizim temel tercihimiz, eğilimimiz herkes görüşünü parlamento içerisinde demokratik teamüllere uygun bir şekilde söylesin, kendi fikrinin takipçisi olsun." değerlendirmesinde bulundu.

- Türkiye turizmi

Numan Kurtulmuş, bir gazetecinin turizm faaliyetlerine ilişkin sorusu üzerine, Türkiye turizminin 2017 yılında muhteşem bir geri dönüş yaşadığına dikkati çekti.

2015-2016 yıllarındaki dibe vuruşun ardından Türkiye'ye 2017 yılında 32 milyon turistin geldiğini anımsatan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bu yıl başında hedefimiz 38 milyon turistti. 2018 yılı boyunca 40 milyona yakın turistin Türkiye'ye gelmesini bekliyoruz. İlk 5 ayda muhteşem bir sonuç elde edilmiştir. İlk 5 ay şimdiye kadarki tüm zamanların rekorudur. 11,5 milyon yabancı misafir Türkiye'yi ziyaret etmiş. Geleneksel pazarlarımızın (Avrupa Pazarları) açılmaya başladığını görüyoruz. Türkiye'de alternatif turizm sektörlerinde ciddi bir yukarı doğru hareketliliğin başladığını görüyoruz. Sonuçta bu yıl itibarıyla 40 milyon turist ve 32 milyar dolar turizm hedefimizin gerçekleşeceğini görüyoruz.

2023 hedefi olarak ortaya koyduğumuz 50 milyon turist, 50 milyar dolar gelir hedefinin herhalde 10'arlı şekilde yukarı doğru revize edileceği döneme giriyoruz. Bunun 60 milyon turist ve 60 milyar dolar turizm gelirine doğru ber değişiklik arz etmesi mümkündür. Allah nazardan saklasın. Turizim sektörü muhteşem bir gelişme içinde. Sektörün tüm bileşenleri, ilgili tüm taraflar tam manasıyla takım oyunu içerisinde bu oyunu oynuyorlar ve başarılı sonuçlar elde ediyorlar. Türkiye'nin geleneksel ekonomik sorunu olan cari açığı tek başına kapatma potansiyeline sahip bir sektörden bahsediyoruz. 2018 yılı çok parlak bir yıl olacak."

Kurtulmuş, daha sonra basın mensuplarına baklava ikramında bulundu.

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