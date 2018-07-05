Milletvekilleri kayıt yaptırıyor

Sağlık Bakanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan, kanser hastalarının tedavisinin, kamuda olduğu gibi özel hastanelerde de ücretsiz olacağını bildirdi.
Demircan, TBMM'de kaydını yaptırdıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Yeni yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliğinde kanser hastalarına yönelik düzenlemenin sorulması üzerine Demircan, SGK ile sözleşme yapan bütün özel hastanelerin kapsam içinde olduğunu belirtti.
Demircan, "Kanser hastalarımız bundan sonra cerrahi tedaviyle ilgili bir ödeme yapmayacaklar. Özel hastanelerde de yapmayacaklar. Zaten kamuda ödeme yapmıyorlar. Bugüne kadar ilaçlar ücretsizdi, ücretsiz devam edecek. Kanser hastalarımızın tedavisi özel de kamuda da ücretsiz olacak." dedi.
Bir gazetecinin, "Alaattin Çakıcı'nın sağlık raporuyla ilgili tartışma var. Türk Tabipleri Birliği, Sağlık Bakanlığından raporun gerçek olup olmadığını sordu. Açığa alınanlar var." ifadesi üzerine Demircan, bu konuyla ilgili çalışmaların sürdüğünü, çalışmalar bittikten sonra paylaşacaklarını, gerekli açıklamaların yapılacağını aktardı.
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