Milletvekilleri kayıt yaptırıyor

"Umarız bu dönem demokrasiden, özgürlüklerden, insan haklarından asla vazgeçmeden uzun soluklu bir mücadele yürütebilmenin koşullarını yaratabiliriz. 26. Dönem Türkiye tarihine bir utanç tablosu olarak geçti. 10 milletvekilinin cezaevinde olduğu bir dönemde, 26. Dönem'i tamamladık. 27. Dönem'e girerken yine parlamento eksik bir sayıyla yasama çalışmalarına başlayacak. Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklu olduğu bir dönemin başındayız. Temennimiz ve arzumuz, her iki milletvekili arkadaşlarımızın bir an önce özgürlüğüne kavuşması ve yasama faaliyetlerine başlayabilmeleridir. Yine aynı zamanda tutuklu eski milletvekillerinin de tahliyesinin gerçekleşmesi gerektiğini belirtmek istiyorum."

HDP Eş Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Pervin Buldan, "Umarız bu dönem demokrasiden, özgürlüklerden, insan haklarından asla vazgeçmeden uzun soluklu bir mücadele yürütebilmenin koşullarını yaratabiliriz." dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Temelli ise "Türkiye'nin demokrasi sorununu hep birlikte çözmek için Mecliste olduklarını" ifade ederek, "Umarım ki 27. Dönem, 26. Dönem'in bütün sorunlarını ortadan kaldıran bir dönem olur." diye konuştu.

- "Eski meslektaşlarımın sesi olacağım"

Öte yanan HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık da kaydını yaptırdı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şık, medya çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili sorunlarının ne olduğunu gayet iyi bildiğini belirterek, "Eski meslektaşlarımın sesi olacağımdan hiç kimsenin kuşkusu olmasın." dedi.

Bir gazetecinin, "İdam ile ilgili son açıklamaları nasıl buluyorsunuz" sorusuna Şık, "İdamla ilgili tartışma yapmak manasız bir şeydir. İdam, devlet eliyle tasarlanmış bir cinayettir ve herkesin karşı çıkması gerekir. Eğer suç önlenmek isteniyorsa onun yolu bu tür cezaları popülizm üzerinden tartışmak değil, caydırıcı önlemleri almak ve eğitim meselesidir." yanıtını verdi.

Milletvekili rozeti takmamasına ilişkin soru üzerine Şık, "Benim bir tane rozetim olacak, onu taktığım zaman görürsünüz. Benim için önemli olan o olacak." ifadesini kullandı.

