Milletvekilleri kayıt yaptırıyor

24 Haziran'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin ardından, Mecliste kayıt yaptıran milletvekili sayısı 365'e ulaştı.
Mazbatalarını alan milletvekillerinin Meclisteki kayıt işlemleri bugün de devam etti.
Mecliste bugün 114 milletvekili kayıtlarını yaptırırken, toplamda kayıt yaptıran milletvekili sayısı ise 365'e ulaştı.
Bugüne kadar AK Parti'den 193, CHP'den 78, MHP'den 42, İYİ Parti'den 34 ve HDP'den 18 milletvekilinin kayıt işlemleri tamamlanmış oldu.
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