Milletvekilleri kayıt yaptırıyor

24 Haziran'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin ardından, Mecliste milletvekillerinin kayıt işlemleri sürüyor. Meclis'in en genç vekili, 6 Mayıs 1996 doğumlu AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, TBMM'ye gelerek kaydını yaptırdı. Türkiye'de gençlere en çok değer veren ve önünü açan partiyi temsilen Mecliste bulunmanın kendisi için gurur verici olduğunu belirten Kadak, "İnşallah Cumhurbaşkanımızın teveccühlerine ve güvenine layık işler yaparız. Herkes bir çalışıyorsa biz gençler olarak 10 çalışacağız." dedi. AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Kaya, Meclisteki kayıt işlemlerinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hukuk Fakültesi mezunu Kaya, 27. Dönem'de TBMM'yi oluşturan milletvekillerinin birçoğunun genç olduğunu söyledi. Bu durumun gençlerin önünün açılması olarak yorumlanabileceğini ifade eden Kaya, "AK Parti gençler açısından hep ön açıcı oldu. Ben 25 yaşındayken Merkez Disiplin Kurulu üyesiydim. Merkez Disiplin Kurulu, kalemin kırıldığı yerdir ve parti yöneticileri bize güvenip böyle sorumluluklar verdiler. Seçim çalışmalarında sahada da olumlu dönüşler aldık." diye konuştu.

Çocuk istismarı konusundaki düşüncesi de sorulan Kaya, sadece yasama organının cezaları caydırıcı hale getirmesinin direkt çözüm getirmeyeceğini düşündüğünü dile getirdi. Sivil toplum kuruluşları, medya ve tüm toplum olarak bir araya gelinerek bu sorunun çözüme kavuşabileceğini vurgulayan Kaya, şu ifadeleri kullandı: "Bu noktada özellikle medya kuruluşlarının haberleri biraz daha ölçülü vermesini rica edeceğiz. İdam konusuna gelirsek bizim ülke olarak bağlı olduğumuz uluslararası anlaşmalar var. Bu anlaşmalara sadık kalmak mecburiyetindeyiz. Bu noktada yasa uygulayıcıların çok fazla sorumluluğunun olduğunu düşünüyorum. Caydırıcı cezalar zaten var ancak uygulanması noktasında yargı mercilerine sorumluluğu tevdi etmiş oluyoruz. Yaşananlara çoğu zaman bizler de tahammül etmekte zorlanıyoruz ama bu hep birlikte başarabileceğimiz bir şey."

\ - "Ne değişti?" CHP Genel Başkan Yardımcısı, Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, gazetecilerin sorusu üzerine yeni dönemin hayırlı olmasını diledi. 15 Temmuzla ilgili ihmali, kusuru, kastı olanların tamamen açığa çıkarılması gerektiğine dikkati çeken Yılmaz, "Bugün hala bunların hesabının verilmediğini görüyoruz. Bugün birileri yargılanıyor ama asıl onlara talimat verenlerin ortaya çıkarılmaması üzüntü verici." değerlendirmesini yaptı.