Milletvekilleri kayıt yaptırıyor

AK Parti olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çok başarılı bir seçim kampanyası gerçekleştirdiklerini anlatan Sarıeroğlu, milletin teveccühü ile Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk cumhurbaşkanı olduğunu vurguladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, kanserin, çağın en önemli hastalıklarından biri olduğunu belirterek, "Daha önce kemoterapi, radyoterapi, izotop tedavilerini ücretsiz karşılıyorduk. Şimdi kanser cerrahisi ve hastanelerdeki ilaçlarla birlikte tüm kanser tedavileri hem SGK olarak anlaşma yaptığımız sağlık kuruluşlarında hem de kamu kurum ve üniversite hastanelerimizde vatandaşlarımıza ücretsiz olarak verilmeye başlanacak." dedi.

Millete ve Adanalılara, gösterdikleri teveccüh için teşekkür eden Sarıeroğlu, yeni dönemde, küresel dünyadaki rekabet koşullarında daha güçlü hedefleri önlerine koyduklarını bildirdi.

Sarıeroğlu, yarın TBMM'de yemin törenini gerçekleştireceklerini, pazartesi günü de Erdoğan'ın yemin edeceğine değinerek, "Ondan sonra güçlü, büyük Türkiye yolunda, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, daha güçlü ve daha büyük hedeflere milletimizle el ele yürüyeceğiz. 'Türkiye'nin şahlanış dönemi olacak' dedik, inşallah Türkiye'nin şahlanış dönemine, ülke, millet olarak hep birlikte şahitlik edeceğiz." diye konuştu.

- Sağlık Uygulama Tebliği ile 2,5 milyar liralık bütçe

Seçim sonrasında yapılan düzenlemelerin, yeni dönemin nasıl olacağını da ortaya koyduğuna işaret eden Sarıeroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak dün Resmi Gazetede Sağlık Uygulama Tebliği'nin yayımlandığını aktardı.

Sarıeroğlu, şu bilgileri verdi:

"10 yıldır gerçekleşmeyen büyüklükte bir fiyat artış sürecini yaptık. Tüm hastalara şifa diliyorum ve sağlık alanındaki paydaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. 3 bin 550 kalemde fiyat artışı gerçekleştirdik, SGK olarak yaklaşık 2,5 milyarlık bir bütçe ayırmış durumdayız. Bunun yanında yine devrim niteliğinde Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ve onun desteğiyle hayata geçirdiğimiz Sayın Başbakanımızın koordinasyonunda kanser cerrahisiyle ilgili hizmetlerin artık fark alınmadan yapılmasına ilişkin devrim niteliğinde bir düzenlemeyi, seçimin ardından hız kesmeden yaptık. Bu da yeni dönemin nasıl daha hızlı, etkin olacağının da temel göstergesi. Kanser, çağımızın en önemli hastalıklarından. Daha önce kemoterapi, radyoterapi, izotop tedavilerini ücretsiz karşılıyorduk. Şimdi kanser cerrahisi ve hastanelerdeki ilaçlarla birlikte tüm kanser tedavileri hem SGK olarak anlaşma yaptığımız sağlık kuruluşlarında hem de kamu kurum ve üniversite hastanelerimizde vatandaşlarımıza ücretsiz olarak verilmeye başlanacak. Önemli bir düzenlemeyi, kısa sürede gerçekleştirdik."

