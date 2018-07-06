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Milletvekilleri kayıt yaptırıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.07.2018 17:52 | Son Güncelleme

TBMM'de kaydını yaptıran milletvekili sayısı 550'ye ulaştı

24 Haziran'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin ardından Mecliste kayıt yaptıran milletvekili sayısı 550'ye ulaştı.

Mazbatalarını alan milletvekillerinin Meclisteki kayıt işlemleri bugün de devam etti.

Mecliste bugün 185 milletvekili kayıt yaptırırken, toplamda kayıt yaptıran milletvekili sayısı ise 550'ye ulaştı.

CHP'den İstanbul Milletvekili seçilen anayasa hukukçusu İbrahim Kaboğlu, son yazdığı "Çocuklar ve anayasa" isimli kitabını basın mensuplarına dağıttı.

Yürüme engelli HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu da Meclise tekerlekli sandalyeyle gelerek kaydını yaptırdı.

DP Genel Başkanı, İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal ile eski bakanlardan Mehmet Ağar'ın oğlu AK Parti Elazığ Milletvekili Tolga Ağar da kayıt yaptıranlar arasındaydı.

Öte yandan, kayıt yaptırmaya gelen ve bugün doğum günü olan AK Parti İstanbul Milletvekili Canan Kalsın için kayıt alanında doğum günü pastası kesildi.

Milletvekilleri, Meclis çalışanlarına ve basın mensuplarına, illerine özgü ürünler ikram etti.

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