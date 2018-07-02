Milletvekilleri kayıtları sürüyor

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, martta kış şartlarında, seçimin büyük zorluklara sahne olduğunu belirterek, "Onun için yerel seçimlerin önümüzdeki sonbaharda, ekim sonu gibi yapılmasının hem milletimiz açısından hem seçimin sıhhati açısından daha doğru olduğuna inanıyorum." dedi. Destici, TBMM'de kaydını yaptırdıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Seçim sonuçlarının hayırlı olmasını temenni eden Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, TBMM'de temsil edilen partileri, milletvekillerini tebrik ederek, başarılar diledi. Destici, YSK'nın ve seçim kurullarının, seçimlerin güvenli ve sağlıklı gerçekleşmesinde, hızlı sonuçlanmasında önemli rol oynadığını belirterek, "Sandıklarda görev yapanlara teşekkür ediyorum. Medya kuruluşlarımıza, Anadolu Ajansımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı. Meclisin güçlü ve itibarlı olduğunu, daha güçlü ve daha itibarlı hale geldiğini aktaran Destici, 1980 darbesinden sonra en yüksek temsil imkanının yakalandığını kaydetti. -"Meclise Destici girmedi, BBP girdi"

Destici, 25 yıllık bir siyasi parti olduklarına işaret ederek, kurucu liderleri Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmet ve şükranla andığını belirtti. Yazıcıoğlu'nun ölümünden 9 yıl sonra BBP'nin Mecliste temsil imkanını yakaladığını anımsatarak, "Bugün Meclise Mustafa Destici girmedi, BBP girdi. BBP temsil ediliyor Mecliste. İşim zor, yüküm ağır. Bunun farkındayım. Hem camiamıza karşı, Alperen kardeşlerimize, milletimize karşı büyük sorumluluğum var." diye konuştu. Ne zaman BBP'ye geçeceğinin sorulması üzerine Destici, BBP Genel Başkanı ve BBP Ankara Milletvekili olduğunu, şu an itibarıyla BBP'nin TBMM'de temsil edilmeye başladığını bildirdi. -Yerel seçimlerin erkene alınması Destici, erken yerel seçimlere ilişkin değerlendirmesinin istenmesi üzerine, şunları kaydetti: "Yerel seçimlerin erkene alınmasını 2009'dan beri savunuyoruz. Bugüne kadar çoktan alınması gerekiyordu ama maalesef geçmiş dönemlerdeki Meclis, bu anlamda irade ortaya koymadı. Bizce alınabilir, alınması çok doğrudur. Çünkü martta kış şartları oluyor, seçim büyük zorluklara sahne oluyor. Onun için yerel seçimlerin önümüzdeki sonbaharda, ekim sonu gibi yapılmasının hem milletimiz açısından hem seçimin sıhhati açısından daha doğru olduğuna inanıyorum. Hem de Türk milletimiz, 24 Haziran seçimlerinde bir irade koydu, bunun yansımasını da yerel seçimlerde göreceğimize inanıyorum."

Destici, bir soruyu yanıtlarken, partisinde uyum, birlik ve beraberliğin devam ettiğini ve edeceğini söyledi. -"Bunun karşılığı idam" Tecavüz edildikten sonra ya da edilmeden öldürülen küçük yavruların acısının yüreklerinde olduğunu belirten Destici, ailelerine başsağlığı diledi. BBP olarak, bunlarla ilgili hak ettiği cezayı almasını istediklerini vurgulayan Destici, bunun karşılığının idam olduğunu, başka yolunun bulunmadığını söyledi. Kurşunu sıkan, bombayı patlatan teröristler ve bunun emrini veren elebaşları için de idam cezasının mutlaka getirilmesini isteyen Destici, "BBP'nin ilk yasama dönemi başladığında TBMM'de gündeme getireceği konu bu olacaktır. Küçük yaştaki çocuklarımızı, genç kızlarımızı, kadınlarımızı kaçırıp, tecavüz ettikten sonra öldüren sapıklar için idam cezası. Mehmetçiğimizi, polisimizi, sivil vatandaşlarımızı, öğretmenlerimizi katleden teröristler için idam cezasının mutlaka geri getirilmesi lazım. BBP olarak bunun öncülüğünü yapacağız. 2 milyon imzamız TBMM Dilekçe Komisyonunda bekliyor. Onu canlandıracağız, Meclis gündemine getireceğiz." ifadesini kullandı.