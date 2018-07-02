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Milletvekilleri kayıtları sürüyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.07.2018 16:36 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz: - "Henüz partimiz, (yerel seçimlerin öne çekilmesi) böyle bir konuyu ele almış, tartışmış, belli bir görüşe, karara bağlamış değil. Bu konu anayasa konusu. Bir partinin kararıyla olabilecek bir husus değil.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, AK Parti'de, yerel seçimlerin öne alınması şeklinde bir konunun ele alınmadığını belirterek, "Henüz partimiz böyle bir konuyu ele almış, tartışmış, belli bir görüşe, karara bağlamış değil. Bu konu anayasa konusu. Bir partinin kararıyla olabilecek bir husus değil." dedi.

Yılmaz, beraberinde AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek ile Meclise gelerek, milletvekili kaydını yaptırdı, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

24 Haziran seçimleriyle yeni yönetim sisteminin ilk seçimlerini gerçekleştirdiklerini anımsatan Yılmaz, Meclisin ilk kez bu yönetim sistemine göre toplanacağına dikkati çekti.

Yılmaz, yeni yönetim sistemine göre güçlü bir Meclis ve güçlü bir hükümet olacağına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizin, milletimizin beklentilerine inşallah cevap vereceğiz. Meclisimiz bu dönem, çok güçlü bir Meclis. Bir taraftan seçimlerde, uluslararası olarak mukayese ettiğimizde de çok yüksek bir katılımla bu seçimler gerçekleşti. Halkımız, demokratik iradesini sandıklara yansıttı. Diğer taraftan baktığımızda toplumun hemen hemen bütün kesimleri Mecliste temsil ediliyor. Temsil gücü son derece yüksek Meclis olacak. AK Parti olarak çok güçlü şekilde bu yeni Meclisimizde görevimizin başında olacağız. Hükümet ise istikrarlı bir hükümet. Yeni sistemin en güzel taraflarından biri bu. Artık sistemden kaynaklanan bir istikrar var. Vatandaş artık sandıkta hükümetini belirliyor, Mecliste bir güven oyuna ihtiyaç olmadan, bir anlamda güven oyunu halk sandıkta vermiş oluyor. Cumhurbaşkanımız da ilk turda, çok net sonuçla, vatandaşımızın teveccühüne mazhar oldu. İnşallah yakın bir süreç içinde hükümetimiz de kurulmuş olacak."

Cevdet Yılmaz, yerel seçimlerin erkene alınmasına yönelik tartışmaların sorulması üzerine, "Henüz partimiz böyle bir konuyu ele almış, tartışmış, belli bir görüşe, karara bağlamış değil. Bu konu anayasa konusu. Bir partinin kararıyla olabilecek bir husus değil. Meclisimizin anayasa değiştirecek çoğunluğuyla karara bağlayacağı bir konu." dedi.

Beraberinde, geçen yıl yapılan uluslararası bir yarışmada dünya ikincisi olduğunu söylediği baldan getiren Yılmaz, Berdibek ile gazetecilere ve Meclis çalışanlarına burma kadayıfı, ceviz ikram etti.

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