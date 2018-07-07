Milletvekilleri yemin ediyor

Yılmaz, çalışmaların kısa sürede bitmesi için yemin sırası gelen ilin milletvekillerinden, kürsüye yakın bir yere gelerek zaman kaybının önlenmesini istedi.

Locaya, milletvekilleri yakınları, davetiyeyle birlikte illerine göre sırayla alındı. İzleyicilerin de milletvekillerinin yeminini alkışlaması üzerine Yılmaz, TBMM İçtüzüğü gereği izleyicilerin sözle, alkışla düşüncelerini ortaya koyamayacağını hatırlattı. Yılmaz, buna uymayanların dışarı çıkarılacağı uyarısında bulunarak, herkesi sükunete davet etti.

Geçici Meclis Başkanı Durmuş Yılmaz, yemin sırası Ankara'ya geldiğinde salonda bulunanları Atatürk'ün anısı için bir dakikalık saygı duruşuna davet etti.

AK Parti eski Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez kızı AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'yı, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar da oğlu AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar'ı locadan izledi.

TBMM Genel Kurulunun yeni dönemdeki yerleşim düzeni de değişti. Başkanlık Divanının sağına göre sırayla İYİ Parti, MHP, HDP, CHP ve AK Parti grupları yer aldı.

Kürsüde milletvekilleri için yemin metni konuldu.

- Yemini 4. seferde okuyabildi

Yemini CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, milletvekili andını 4. seferinde doğru bir şekilde okudu. İlk ikisinde yanlış okuyan Ünsal, daha sonra Yılmaz'ın yanına gitti. Yeniden kürsüye gelerek andını içen Ünsal, bu kez de doğru yemin edemedi.

Ünsal, gözünde sıkıntı olduğunu belirterek milletvekillerinden özür diledi. Yemini 4. seferinde doğru okuyan Ünsal'ı bütün milletvekilleri alkışladı.

Bu arada İçtüzük'te yapılan son değişiklikle TBMM Başkan ve başkanvekillerinin frak giyme zorunluluğu kaldırılmıştı. Buna rağmen TBMM Geçici Başkanı Durmuş Yılmaz frak giymeyi tercih etti.

TBMM'nin internet sitesinde, seçimlerde ittifak kapsamında AK Parti listelerinden Ankara Milletvekili seçilen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici BBP milletvekili, CHP listelerine giren İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam ve Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman Saadet Partili olarak yer aldı.

