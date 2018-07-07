HABER

Milletvekilleri yemin ediyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.07.2018 20:19 | Son Güncelleme

TBMM Genel Kurulu'nda, İstanbul milletvekillerinin yeminleri tamamlandı

TBMM Genel Kurulu'nda, İstanbul milletvekillerinin yeminleri tamamlandı.

Milletvekillerinin, Genel Kurul'daki and içme töreni devam ediyor.

CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil Sütlü, yeminine başladı ancak daha sonra "Olmadı. Baştan alabilir miyiz?" diyerek, yeminini tekrarladı.

Yemin töreni dolayısıyla Meclise yaklaşık 7 bin kişinin geldiği öğrenildi. Her milletvekiline yakınları için birer davetiye verilirken, davetiye dışında da çok sayıda milletvekili yakını Meclis'te yemin törenini izledi.

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti milletvekillerinin yeminlerinin ardından partilileri alkışlarken, HDP milletvekillerinin yeminleri sonrasında HDP sıralarından alkış gelmedi.

Milletvekilleri, yakınlarıyla birlikte, özellikle "üzümlü kapı" olarak bilinen Başkanlık Divanı giriş kapısı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yemin töreni İzmir milletvekillerinin and içmesiyle devam ediyor.

PARTNERMağarada jaguarlarla yaşayan kadın: Yaşamak için bir çocuğu öldürdümMağarada jaguarlarla yaşayan kadın: Yaşamak için bir çocuğu öldürdüm
Meclis'te 27'nci dönem milletvekilleri yemin ediyor (3)Meclis'te 27'nci dönem milletvekilleri yemin ediyor (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bakanlar Meclis'ten de olabilir, neden olmasın     Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bakanlar Meclis'ten de olabilir, neden olmasın     
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul milletvekilleri yemin ediyor TBMM Genel Kurulu

En Çok Okunan Haberler

Temmuz zammı yaradı! Maaşlara 3 zam birden geldi!

Temmuz zammı yaradı! Maaşlara 3 zam birden geldi!

10 yıldır teknede yaşayan Yeşim Büber böyle görüntülendi

10 yıldır teknede yaşayan Yeşim Büber böyle görüntülendi

Son dakika! CHP'den iki milletvekili istifa etti!

Son dakika! CHP'den iki milletvekili istifa etti!

HDP milletvekili Barış Atay yemin ederken TBMM karıştı

HDP milletvekili Barış Atay yemin ederken TBMM karıştı

TBMM'de dikkat çeken hareket! MHP’liler ayağa kalkmadı

TBMM'de dikkat çeken hareket! MHP’liler ayağa kalkmadı

HDP'li Mehmet Ali Aslan, Corolla’sıyla Meclis’e geldi

HDP'li Mehmet Ali Aslan, Corolla’sıyla Meclis’e geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Parti milletvekili Hayati Arkaz, Devlet Bahçeli’nin elini öptü

İYİ Parti milletvekili Hayati Arkaz, Devlet Bahçeli’nin elini öptü

TBMM'de dikkat çeken hareket! MHP’liler ayağa kalkmadı

TBMM'de dikkat çeken hareket! MHP’liler ayağa kalkmadı

Son dakika! CHP'den iki milletvekili istifa etti!

Son dakika! CHP'den iki milletvekili istifa etti!

AK Parti TBMM Başkanı adayı Binali Yıldırım oldu!

AK Parti TBMM Başkanı adayı Binali Yıldırım oldu!

İYİ Parti'de sular durulmuyor! Şok görevden alma

İYİ Parti'de sular durulmuyor! Şok görevden alma

Başbakan Yıldırım, Bahçeli ile bir araya geldi

Başbakan Yıldırım, Bahçeli ile bir araya geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.