Milletvekilleri yemin ediyor

TBMM Genel Kurulu'nda, İstanbul milletvekillerinin yeminleri tamamlandı.

Milletvekillerinin, Genel Kurul'daki and içme töreni devam ediyor.

CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil Sütlü, yeminine başladı ancak daha sonra "Olmadı. Baştan alabilir miyiz?" diyerek, yeminini tekrarladı.

Yemin töreni dolayısıyla Meclise yaklaşık 7 bin kişinin geldiği öğrenildi. Her milletvekiline yakınları için birer davetiye verilirken, davetiye dışında da çok sayıda milletvekili yakını Meclis'te yemin törenini izledi.

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti milletvekillerinin yeminlerinin ardından partilileri alkışlarken, HDP milletvekillerinin yeminleri sonrasında HDP sıralarından alkış gelmedi.

Milletvekilleri, yakınlarıyla birlikte, özellikle "üzümlü kapı" olarak bilinen Başkanlık Divanı giriş kapısı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yemin töreni İzmir milletvekillerinin and içmesiyle devam ediyor.

