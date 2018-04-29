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"Milletvekillerine mevsimlik işçi muamelesi yapmak doğru değil"

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.04.2018 20:09 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Turan: - "Milletin iradesiyle seçilmiş milletvekillerine mevsimlik işçi muamelesi yapmak doğru değil. Borçlar Kanunu'ndaki ayıplı mal iadesi gibi ya da 30 gün içinde beğenmediğiniz ürünü iade etmek gibi bir davranışın içine girmek en başta CHP’ye oy veren seçmene hakarettir"

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Milletin iradesiyle seçilmiş milletvekillerine mevsimlik işçi muamelesi yapmak doğru değil. Borçlar Kanunu'ndaki ayıplı mal iadesi gibi ya da 30 gün içinde beğenmediğiniz ürünü iade etmek gibi bir davranışın içine girmek en başta CHP’ye oy veren seçmene hakarettir." dedi.

Turan, partisinin Çanakkale İl Başkanlığına yeni atanan Gültekin Yıldız'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Çanakkale'nin, Türkiye'nin göz bebeği olduğunu ifade eden Turan, Yıldız'a 24 Haziran'da yapılacak milletvekili genel seçimleri için aday adaylığı başvuru dosyasını teslim etti.

CHP'den 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesine ilişkin Turan, CHP'yi 90 yıllık hatırası olan Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi olarak gördüklerini söyledi.

Partinin bu kadar pespaye hale gelmesinin, tarihine, Mustafa Kemal'e, geçmişine haksızlık olduğunu anlatan Turan, "Bir parti bu kadar mı pespaye hale gelir, bu kadar mı yanlış işler yapar. 15 vekilin gitmesi, gelmesi, bunlar hiçbir siyasi görüşe, siyasi tarihe yakışmayan işler. Ben her zaman CHP’nin kendi seçmenlerinin bu işe el atmasını, Kılıçdaroğlu’nun bir proje ile geldiğini ve proje devamı için adım attığını hep dile getirdim. Gelmesi neyse 15 vekilin gitmesi odur." diye konuştu.

Turan, bu hareketi doğru bulmadıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Milletin iradesiyle seçilmiş milletvekillerine mevsimlik işçi muamelesi yapmak doğru değil. Borçlar Kanunu'ndaki ayıplı mal iadesi gibi ya da 30 gün içinde beğenmediğiniz ürünü iade etmek gibi bir davranışın içine girmek en başta CHP’ye oy veren seçmene hakarettir. Bu kadar kullanışlı bir parti haline gelmek 90 yıllık CHP seven insanlara haksızlık. Bence CHP’liler kendi partilerine sahip çıksınlar."

Bülent Turan, ziyaret sonunda yeni il yönetimiyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Bülent Turan Çanakkale

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