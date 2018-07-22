Milletvekillerinin dokunulmazlıkları kaldırıldı mı? Dikkat çeken detay

Yerel mahkemelerin Yargıtay'ın bu kararını emsal alması durumunda hem tekrar seçilen hem de ilk kez seçilen ve haklarında dava açılmış milletvekillerinin dokunulmazlıklarını ihlal edebileceği ifade ediliyor.
Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberi aynen şöyle;
TEKRAR SEÇİLENLER İÇİN YARGI SÜRECİ DEVAM ETTİRİLDİ
Anayasada yasama dokunulmazlığını düzenleyen 83. maddedeki hüküm kapsamında 26. dönemde dokunulmazlığı kaldırılan dosyalar üzerindeki henüz bitmeyen yargılama süreçlerinin 27. dönemde ilgili vekillerin tekrar seçilmesi durumunda durması gerekiyordu. Ancak 27. dönem parlamentonun belirlendiği 24 Haziran seçimlerinin üzerinden bir ay geçmesine karşın yargıdan bu yönde bir karar çıkmadı. HDP’de 26. dönemde dokunulmazlığı kalkan ve yargılanmaya başlayan 27. dönemde tekrar milletvekili seçilen en az 18 milletvekili için yargı süreçleri devam ettirildi. Milletvekilleri için duruşma tarihleri belirlenirken, vekillerin tekrar milletvekili seçildikleri ve bu nedenle yargılamanın durması gerektiği yönündeki dilekçelerine henüz bir yanıt verilmedi. CHP’de de bu kapsamda en az 30 milletvekilinin bulunduğu belirtiliyor. Tekrar seçilen milletvekillerinin yanı sıra 27. dönemde ilk kez seçilen milletvekilleri hakkında da benzer bir süreç yaşanması akılları karıştırdı. Bu kapsamda HDP’de 27. dönemde ilk kez milletvekili seçilen pek çok vekil hakkında daha önce başlayan yargı süreçleri de devam ettirildi.
HDP’den 27. dönemde parlamentoya giren milletvekkileri Gülistan Kılıç Koçyiğit, Serpil Kemalbay, Tülay Hatimoğulları, Musa Piroğlu, Saliha Aydeniz’ın ilgili mahkemelerde yargılama süreçleri, yapılan itirazlara karşın devam etti. Söz konusu parlamenterlerin, milletvekili olduklarına ilişkin mazbatalarını sunmaları da dikkate alınmadı.
'FİİLEN KALKTI ANLAMINA GELECEK'
HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, yaptığı açıklamada geçmiş dönemde yapılan uygulamalar ve anayasa hükümlerine göre milletvekilleri hakkında sürmekte olan davaların tamamının durdurulması gerektiğini ifade etti. Oluç, “Biz bu konuda çeşitli davalarda mahkeme heyetlerine başvuruda da bulunduk. Mahkeme dosyalarına milletvekili mazbatalarını ilettik. Ancak bir değişiklik olmadı. Şu anda cezaevinde olan bir milletvekilimiz de var. CHP’nin de bir milletvekili var. Bizim gördüğümüz herhangi bir mahkeme heyeti bu konuda sorumluluk üstlenmek istemiyor. İşe hukuk açısından bakmıyorlar. Siyasi olarak bir karar bekliyorlar” değerlendirmesini yaptı.
'KARARLAR SİYASİ'
Oluç, yaşananların yeni bir dönemin bir göstergesi olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:
“Yargı sisteminin ne kadar taraflı ve bağımlı hale geldiğini gösteren bir örnektir. Hukuki ve anayasa açısından bakıldığında olması gereken yargılamanın durması ve tutuklu vekiller için tahliye kararının alınması gerekmektedir. Ama hiçbiri cesaret edememektedir. İktidarın elinde her şey. Mahkeme heyetleri iktidardan siyasi bir karar bekliyor. Önümüzdeki günlerde bu karar iktidardan geldiği zaman mahkemeler ona göre uygulanacaktır."
Ahmet Hakan'dan Anıtkabir önünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden kadınla ilgili flaş iddia
Alpay Özalan'a İzmir şoku: Lütfen dışarı çıkar mısınız?
Korkunç kaza! Defalarca üzerinden geçtiler
Samsun'daki Go-Kart faciasında dehşeti yaşayan Nurjemal Annalyyev: Eğlenmek için gittim, canımdan olacaktım
Çorum'da gece yarısı feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı
KPSS’de bugün büyük heyecan! 1 milyon 675 bin aday ter dökecek
Mısır'da bulunan lahitin içinden lağım suyu çıktı!
6 aylık bebeğin saçları sosyal medyayı salladı! Öyle gür ki gören bir kez daha bakıyor!
Uyarılar işe yaradı: WhatsApp kısıtlanıyor!
Son dakika! Kılıçdaroğlu'ndan flaş kurultay açıklaması
Okuyucu Yorumları 2 yorum