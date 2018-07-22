Milletvekillerinin dokunulmazlıkları kaldırıldı mı? Dikkat çeken detay

Yerel mahkemelerin Yargıtay'ın bu kararını emsal alması durumunda hem tekrar seçilen hem de ilk kez seçilen ve haklarında dava açılmış milletvekillerinin dokunulmazlıklarını ihlal edebileceği ifade ediliyor.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberi aynen şöyle;

yasama döneminde tekrar ya da ilk kez milletvekili seçilen pek çok milletvekilinin yargılamaları, anayasaya göre durdurularak her bir milletvekili hakkında fezleke hazırlanması gerekirken son bir aydır aralıksız devam ediyor. HDP ve CHP’den yaklaşık 60 milletvekilinin yargılamaları sürerken, Yargıtay’ın CHP’li Enis Berberoğlu hakkında yargılamanın durma talebini reddetmesinin emsal olması durumunda “yasama dokunulmazlığı fiilen kaldırılmış” olacak. 26. yasama döneminde dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin düzenleme bir kereliğine söz konusu dönemdeki mevcut dosyalar üzerindeki dokunulmazlıkların kaldırılmasını düzenleyen, söz konusu dönemde fezlekesi olan bütün milletvekillerini ilgilendiriyordu. Dokunulmazlık düzenlemesi anayasaya eklenen geçici bir maddeyle hayata geçirilirken, geçici madde dokunulmazlığın sınırını yalnızca söz konusu dönemde bulunan fezlekelerle sınırlandırıyordu. Buna göre, düzenleme hayata geçtiğinde 26. dönemde parlamentoda 29’u AKP’li, 55’i CHP’li, 53’ü HDP’li, 10’u MHP’li ve 1’i bağımsız olmak üzere 148 milletvekilinin toplam 787 dosyası üzerindeki dokunulmazlık kalkmış oldu.

TEKRAR SEÇİLENLER İÇİN YARGI SÜRECİ DEVAM ETTİRİLDİ



Anayasada yasama dokunulmazlığını düzenleyen 83. maddedeki hüküm kapsamında 26. dönemde dokunulmazlığı kaldırılan dosyalar üzerindeki henüz bitmeyen yargılama süreçlerinin 27. dönemde ilgili vekillerin tekrar seçilmesi durumunda durması gerekiyordu. Ancak 27. dönem parlamentonun belirlendiği 24 Haziran seçimlerinin üzerinden bir ay geçmesine karşın yargıdan bu yönde bir karar çıkmadı. HDP’de 26. dönemde dokunulmazlığı kalkan ve yargılanmaya başlayan 27. dönemde tekrar milletvekili seçilen en az 18 milletvekili için yargı süreçleri devam ettirildi. Milletvekilleri için duruşma tarihleri belirlenirken, vekillerin tekrar milletvekili seçildikleri ve bu nedenle yargılamanın durması gerektiği yönündeki dilekçelerine henüz bir yanıt verilmedi. CHP’de de bu kapsamda en az 30 milletvekilinin bulunduğu belirtiliyor. Tekrar seçilen milletvekillerinin yanı sıra 27. dönemde ilk kez seçilen milletvekilleri hakkında da benzer bir süreç yaşanması akılları karıştırdı. Bu kapsamda HDP’de 27. dönemde ilk kez milletvekili seçilen pek çok vekil hakkında daha önce başlayan yargı süreçleri de devam ettirildi.