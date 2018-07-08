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Milletvekillerinin yemin töreni tamamlandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.07.2018 01:01 | Son Güncelleme

TBMM Genel Kurulu'ndaki yemin töreni 10,5 saat sürdü - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli milletvekillerinin yemin törenini sonuna kadar takip etti

TBMM Genel Kurulu'nda, 27. Dönem milletvekillerinin yemin töreni sona erdi.

Genel Kurul'da milletvekillerinin yemini 10.5 saat sürdü. CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumu nedeniyle, İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz ikinci en yaşlı üye sıfatıyla birleşimi yönetti.

AK Parti'nin yeni milletvekillerinden olan milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu da and içen milletvekilleri arasında yer aldı. AK Parti Sakarya Milletvekili Sofuoğlu, AK Parti sıralarının yanı sıra izleyici locasından da alkış aldı.

Milli Eğitim Bakanı ve AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, yeminini yaptıktan sonra yerine geçmeden önce, CHP sırasının en önünde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve grup başkanvekilleri ile tokalaştı.

TBMM Geçici Başkanı Durmuş Yılmaz, yemin eden milletvekillerini alkışlayan izleyicileri zaman zaman uyardı.

Yemin metnini hızlı okuyan HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan, TBMM Geçici Başkanı Yılmaz'ın uyarısıyla yeminini tekrarlamak durumunda kaldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli milletvekillerinin yemin törenini sonuna kadar takip etti. HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, yemin töreninin sonuna doğru bazı HDP milletvekilleri ile salondan ayrıldı.

Yemin sırası gelen milletvekillerinin yakınları, sırayla izleyici locasına alınarak milletvekillerinin yeminini izledi.

- Katıldıkları ilk birleşimin başında ant içecek

Durmuş Yılmaz, milletvekili yemininin tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada, bu birleşimde and içemeyen milletvekillerinin TBMM Genel Kurulu'na katıldıkları ilk birleşimin başında and içeceklerini bildirdi.

TBMM Başkanlığı için gösterilecek adayların isimlerinin bugünden itibaren, beş gün içerisinde TBMM Geçici Başkanlık Divanı'na bildirilmesi gerektiğini belirten Yılmaz, "Başkan adayları, 11 Temmuz Çarşamba günü saat 24.00'e kadar bildirilebilecek." dedi.

Yılmaz, Meclis Başkanlığı seçimine 12 Temmuz Perşembe günü saat 14.00'de başlanacağını kaydetti.

- "Deniz Baykal'a acil şifalar diledi"

27. Yasama Parlamentosu'nun en yaşlı üyesinin CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal olduğunu aktaran Yılmaz, "TBMM İçtüzüğüne göre, TBMM Geçici Başkanlığını en yaşlı üye sıfatıyla Deniz Baykal'ın yapması gerekirdi. Ancak Baykal sağlık durumu nedeniyle bu görevi ifa edemedi, ikinci en yaşlı üye sıfatıyla bu görevi benim ifa etmem gerekmiştir. Başkanlık Divanı olarak Sayın Baykal'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz." diye konuştu.

TBMM Geçici Başkanı Durmuş Yılmaz, birleşimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin töreni için, 9 Temmuz Pazartesi günü saat 16.30'de toplanmak üzere kapattı.

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