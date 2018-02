Milli Denizaltı Projesi ilk kaynak töreni

“Şartlar ne olursa olsun Türkiye Deniz Kuvvetleri her hal ve şartta ülkesine yönelecek her türlü tehdidi bertaraf edecek güce sahiptir”

Denizaltıların inşa süresinin uzunluğuna dikkat çeken Başbakan Yıldırım, şartlar ne olursa olsun Türkiye Deniz Kuvvetlerinin her hal ve şartta ülkesine yönelecek her türlü tehdidi bertaraf edecek güce sahip olduğuna dikkat çekti. Yıldırım, “Şöyle bir baktım denizaltıların inşa süresi çok uzun. Yaklaşık 10 yılı buluyor. Bu çok uzun bir süre. Türkiye gemi inşaatında çok büyük bir tecrübe kazandı. Bu sürenin tekrar gözden geçirilmesi hususunda Deniz Kuvvetleri Komutanımızın bir inisiyatif almasını ve sürenin mutlaka 62 ay, yani topu topu bir denizaltı inşa ediyoruz. Bunun yüzde 60’tan fazlası teçhizat, dolayısıyla tedarik takviminin gözden geçirilerek mutlaka bu sürenin kısaltılması gerekiyor. Bu konuda istirham ediyorum. Ülkemizin karşı karşıya olduğu tehditleri ve riskleri dikkate alarak bir an önce bu denizaltıların filomuza dahil edilmesinin zaruri olduğu kanaatindeyim. Türkiye bugün hem yurt içinde hem yurt dışında terörle etkin mücadele ederken bazıları fırsatı ganimet bilerek Ege ve Akdeniz’de birtakım komplolar ve tezgahlar peşindeler. Buradan açık ifade ediyorum şartlar ne olursa olsun Türkiye Deniz Kuvvetleri olarak her hal ve şartta ülkesine yönelecek her türlü tehdidi bertaraf edecek güve sahiptir. Hiç kimse yanlış hesap yapmasın. 90 yıldır askeri tersane olarak Deniz Kuvvetlerimize büyük hizmetler veren, Gölcük depreminde çok büyük hasar alan ama kısa sürede eski gücünü ve kapasitesini yakalamış Gölcük Tersanemizin hem Gölcük hem de ülkemiz için çok büyük bir görevi daha ifa ediyor olması hepimiz için gurur kaynağıdır. İnşaatı gerçekleştirilecek bu denizaltıların Deniz Kuvvetlerimizin savunma ihtiyacına önemli bir katkı sağlayacağına inanıyor ve emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ediyorum."

Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ise, "Milli savaş gemisi kapsamında ürettiğimiz Heybeliada’yı 2011 yılında donanmamıza teslim ettik. Büyükada gemisi de 2010-2013 yılında tamamlanarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi. Bu projedeki üçüncü gemiyi, Burgazada’yı geçen sene denize indirdik. Bu gemimiz de inşallah 2018 yılında TSK bünyesinde hizmete hazır hale gelecektir. Ada sınıfı korvetlerimizin dördüncüsü olan Kınalıada’yı inşallah 2020 yılında milletimizin hizmetine sunacağız. Milgem projesinin beşinci gemisi olan İstanbul fırkateyninin ilk kaynağını da hamdolsun gerçekleştirdik. Milgem çalışmalarımız son hızla devam ediyor. Milgem’lerin tasarımları yerli ve milli olarak gerçekleştirilmektedir. Bu konuda şimdi sıra yerli ve milli denizaltı projesindedir. İnşallah kısa zamanda milli denizaltı tasarım işini de milli ve yerli imkanlarla bu teknolojiyi de Gölcük Tersanemize kazandıracağız. Bu projede altı adet denizaltı inşa edilmektedir. Bu denizaltılar reis sınıfı denizaltılarıdır. Projenin ilk denizaltısı olan Piri Reis’in inşaatına başlandı. Bu serinin üçüncü projesi olan Murat Reis’in kaynağını da inşallah bugün gerçekleştiriyoruz. Bu denizaltılarımızın inşasında birçok projesinde yerli, birçok sistemi de yerli katkı sağlanmaktadır" dedi.

Başbakan Yıldırım, konuşmaların ardından denizaltının ilk kaynağını yaptı. Tören, hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile son buldu.