HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

"Milli duruşla tüm Türkiye'nin şahlanması için el ele verdik"

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.06.2018 16:19 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan: - "24 Haziran Türkiye için gerçekten bir mihenk taşıdır. Milli duruşla tüm Türkiye'nin şahlanması için el ele verdik"

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, 24 Haziran'ın Türkiye için bir mihenk taşı olduğunu belirterek, "Milli duruşla tüm Türkiye'nin şahlanması için el ele verdik." dedi.

Karacan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Eskişehir İl Başkanı Nurettin Aktepe'yi ziyaretinde yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nda, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yol arkadaşlığı eden ve 24 Haziran seçimlerinde aynı yolu yürüyen BBP'nin teşkilat üyeleriyle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

AK Parti, MHP ve BBP'nin Cumhur İttifakı'nda yan yana geldiğine işaret eden Karacan, şöyle konuştu:

"Memleketin ne zaman beka sorunu olsa ne zaman gelecekle ilgili bir konusu olsa, BBP ve MHP genel başkanları, devletin ve Cumhurbaşkanımızın yanında olmuştur. Cumhur İttifakı'na Türkiye'nin daha iyi konuma gelmesi için destek vermek son derece önemlidir. 24 Haziran Türkiye için gerçekten bir mihenk taşıdır. Milli duruşla tüm Türkiye'nin şahlanması için el ele verdik. Bu mücadelede Cumhur İttifakı en iyi şekilde yerini alacaktır. Her zaman söylüyorum, bu haçlı ile hilalin mücadelesidir."

BBP İl Başkanı Nurettin Aktepe de ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

PARTNERAhlaksız teklifi ifşa ettiAhlaksız teklifi ifşa etti
Kılıçdaroğlu: Türkiye'ye dolar yağdıracağız (2)Kılıçdaroğlu: Türkiye'ye dolar yağdıracağız (2)
Yıldırım: Diğer tarafta yıkım ekibi varYıldırım: Diğer tarafta yıkım ekibi var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ak parti genel başkan yardımcısı Harun Karacan Eskişehir

En Çok Okunan Haberler

Yasak Elma'da taciz! Talat Bulut cephesinden ilk açıklama! Hande Ataizi itiraf etti

Yasak Elma'da taciz! Talat Bulut cephesinden ilk açıklama! Hande Ataizi itiraf etti

Fatih Portakal'a soruşturma şoku! İlk açıklama geldi

Fatih Portakal'a soruşturma şoku! İlk açıklama geldi

Emekli ve memura ek zam geliyor mu? Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Emekli ve memura ek zam geliyor mu? Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Genç kıza çirkin tuzak! 'Bakireyim' dedi ama...

Genç kıza çirkin tuzak! 'Bakireyim' dedi ama...

Son dakika! Bekir Bozdağ'dan bedelli askerlik açıklaması! Seçimden önce mi, sonra mı çıkacak?

Son dakika! Bekir Bozdağ'dan bedelli askerlik açıklaması! Seçimden önce mi, sonra mı çıkacak?

2 aylık evli kadın 'Sahibin yok mu senin?' cümlesini duyunca dehşet saçtı

2 aylık evli kadın 'Sahibin yok mu senin?' cümlesini duyunca dehşet saçtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Süleyman Soylu'dan 'dinleme' iddialarına sert cevap: Namerttir

Süleyman Soylu'dan 'dinleme' iddialarına sert cevap: Namerttir

Son dakika! Bekir Bozdağ'dan bedelli askerlik açıklaması! Seçimden önce mi, sonra mı çıkacak?

Son dakika! Bekir Bozdağ'dan bedelli askerlik açıklaması! Seçimden önce mi, sonra mı çıkacak?

MHP'den flaş çıkış: AK Parti daha fazla duyarsız kalamaz

MHP'den flaş çıkış: AK Parti daha fazla duyarsız kalamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan idam açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan idam açıklaması

Son dakika! Metin Külünk'ten Muharrem İnce'ye suç duyurusu

Son dakika! Metin Külünk'ten Muharrem İnce'ye suç duyurusu

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan Erbakan paylaşımı: Kemikleri sızliyeah

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan Erbakan paylaşımı: Kemikleri sızliyeah

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.