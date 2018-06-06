ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, 24 Haziran'ın Türkiye için bir mihenk taşı olduğunu belirterek, "Milli duruşla tüm Türkiye'nin şahlanması için el ele verdik." dedi.

Karacan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Eskişehir İl Başkanı Nurettin Aktepe'yi ziyaretinde yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nda, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yol arkadaşlığı eden ve 24 Haziran seçimlerinde aynı yolu yürüyen BBP'nin teşkilat üyeleriyle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

AK Parti, MHP ve BBP'nin Cumhur İttifakı'nda yan yana geldiğine işaret eden Karacan, şöyle konuştu:

"Memleketin ne zaman beka sorunu olsa ne zaman gelecekle ilgili bir konusu olsa, BBP ve MHP genel başkanları, devletin ve Cumhurbaşkanımızın yanında olmuştur. Cumhur İttifakı'na Türkiye'nin daha iyi konuma gelmesi için destek vermek son derece önemlidir. 24 Haziran Türkiye için gerçekten bir mihenk taşıdır. Milli duruşla tüm Türkiye'nin şahlanması için el ele verdik. Bu mücadelede Cumhur İttifakı en iyi şekilde yerini alacaktır. Her zaman söylüyorum, bu haçlı ile hilalin mücadelesidir."

BBP İl Başkanı Nurettin Aktepe de ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

