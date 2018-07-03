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Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz:

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.07.2018 00:44 | Son Güncelleme

"Güven ve istikrarın Türkiye'de devam etmesi doğrultusunda aziz milletimiz Adalet ve Kalkınma Partisi'ne ve onun lideri Recep Tayyip Erdoğan'a destek verdi"

SİVAS (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin, "Güven ve istikrarın Türkiye'de devam etmesi doğrultusunda aziz milletimiz Adalet ve Kalkınma Partisi'ne ve onun lideri Recep Tayyip Erdoğan'a destek verdi." dedi.

Sivas'ın Hafik ilçesinde partisinin ilçe teşkilatını ziyaret eden Yılmaz, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ndeki desteklerinden dolayı Sivaslılara teşekkür etti.

Milletin her zaman kendilerine destek olduğunu dile getiren Yılmaz, "Türkiye'de seçime yüzde 86 katılım var. Sivas'ta 89,7 yüzde 90'a yakın bir katılım var. Yine Türkiye'de yüzde 86 katılımın karşılığında yüzde 98 temsiliyet var. Yani bu Türkiye üzerinde 'Benim fikrim var.' diyen Saadet Partilisi, HDP'lisi, MHP'lisi, Büyük Birlik Partilisi, Adalet ve Kalkınma Partilisi, Milliyetçi Hareket Partilisi her partiden de Meclis'te insanlar var. Dolayısıyla herkes bu ülke üzerinde ne biliyorsa söylesin diyeceğiz." diye konuştu.

Seçim sonucunda Cumhurbaşkanının referandumdan daha yüksek oy oranıyla hükümeti kurmakla yetkilendirildiğini ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu seçim, Türkiye'nin geleceği üzerine belirsizlikleri ortadan kaldırdı. Yatırım ortamı üzerindeki sisi de ortadan kaldırdı. Türkiye son 16 yılda, her yıl yüzde 5,7 büyüyen dünyadaki ender ülkelerden biridir. Güven ve istikrarın Türkiye’de devam etmesi doğrultusunda aziz milletimiz Adalet ve Kalkınma Partisi'ne ve onun lideri Recep Tayyip Erdoğan'a destek verdi. 'O istikrar devam etsin.' dediniz. 5 yıllık bir iktidar seçtiniz. Artık Türkiye'yi 5 yılda kimin yöneteceği belli. Nasıl yöneteceği belli. Geçmişte Türkiye'yi nereden alıp nereye taşıdığını herkes biliyor."

Yılmaz, AK Parti iktidarları döneminde Sivas'a önemli yatırımlar yapıldığını da sözlerine ekledi.

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