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Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz: "(AA'nın hedef gösterilmesi) Milli iradeye gölge düşürmek beyhude bir çabadır. Bunlar, 'Bu millete güvenemiyoruz' diyemediklerinden böyle bir iddia ileri sürüyorlar. Bu iddianın tutar tarafı yoktur."

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.06.2018 23:03 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz: "(AA'nın hedef gösterilmesi) Milli iradeye gölge düşürmek beyhude bir çabadır. Bunlar, 'Bu millete güvenemiyoruz' diyemediklerinden böyle bir iddia ileri sürüyorlar. Bu iddianın tutar tarafı yoktur."


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