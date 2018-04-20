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Milli Eğitim Bakanı'ndan son dakika açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.04.2018 10:28 | Son Güncelleme

Katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, '2 Haziran'daki liselere giriş sınavı için 996 bin öğrenci başvurdu' dedi. Alınan erken seçim kararıyla ilgili de konuşan Yılmaz 'Bu, Türkiye Cumhuriyeti'nin son erken seçimidir' dedi.

Milli Eğitim Bakanı'ndan son dakika açıklaması

Bakan Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

Eğer 16 Nisan referandumu olmasaydı bugün erken seçim kararı olmazdı. Olaylara bakmak lazım, birisi 15 Temmuz, birisi 16 Nisan referandumu, birisi de sınırlarımızdaki olaylar.

'BU CUMHURİYET'İN SON ERKEN SEÇİMİDİR'

Ne parlamento bundan sonra cumhurbaşkanını seçime götürür ne de cumhurbaşkanı parlamentoyu götürür. Bu, Türkiye Cumhuriyeti'nin son erken seçimidir.

AK Parti, MHP, CHP çok net şekilde 'hodri meydan' dediler, 'hadi seçim' dediler. Dolayısıyla da böyle seçime 'hodri meydan, hadi gidelim' dendikten sonra 'erken seçim' veya 'baskın seçim' gibi bir tabirin doğru olmadığını düşünüyorum.

LİSELERE GİRŞ SINAVI

2 Haziran'daki liselere giriş sınavı için 996 bin öğrenci başvurdu.

Her öğrencimize 5 okul, farklı türlerde, seçebilme imkanını tanıyacağız. Hiçbir öğrencimizi tercih etmediği bir okula kaydetmek gibi bir yolumuz olmayacak.

'BU SİSTEM ÇOK DAHA İYİDİR'

Bu sistem, TEOG'dan farklıdır. Bu sistem, çok daha iyidir. Her geçen süreç, bu sistemin daha doğru olduğunu gösterecektir. Bu sistemin daha doğru olduğu ne zaman anlaşılacaktır? Yüzde 90'lık bölümde kalan yani sınavsız öğrenci alan okullardan mezun olanların da diğer o sınavla öğrenci alan okullardaki öğrenciyle aynı başarıyı yakaladığını gösterdiğimizde. Bu mümkün.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
'Bu, Türkiye Cumhuriyeti'nin son erken seçimidir' ne demek lan..açık açık ifade ediyor cumhuriyeti yıkacaz diye..nerede savcılar..acil dava açılıp ifade vermesi lazım bu küçük eniştenin
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