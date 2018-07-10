HABER

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Tek güvencem öğretmen arkadaşlarımız

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.07.2018 21:16 | Son Güncelleme

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Tek güvencem öğretmen arkadaşlarımız, meslektaşlarımız.

Gizem KARADAĞ-Selen TORNACI/ANKARA, (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Tek güvencem öğretmen arkadaşlarımız, meslektaşlarımız. İnşallah bu güveni sarsmamaya ve beklentileri karşılamaya gayret edeceğiz" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nda devir teslim töreni gerçekleştirildi. Milli Eğitim eski Bakanı İsmet Yılmaz, bakanlıkta düzenlenen törenle görevi Ziya Selçuk’a teslim etti. MEB'de düzenlenen devir teslim törenine, bakanlık bürokratları katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk burada yaptığı konuşmada, Türkiye’nin yeni bir döneme girdiğini, dünya ile rekabet anlamında yeni bir çağın müjdelerini ortaya koymak gibi hedeflerinin olduğunu belirterek, "Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza bana böyle bir görev verdiği için şükranlarımı arz ediyorum. Öğretmen arkadaşlarımın benim şahsımda Milli Eğitim Bakanlığı’nın koridorlarında temsil edildiğini asla unutmamalı ve aklımızda, düşüncemizde, gönlümüzde tüm hissiyatı taşıdığımızı tekrar vurgulamak isterim. Tek güvencem öğretmen arkadaşlarımız, meslektaşlarımız. İnşallah bu güveni sarsmamaya ve beklentileri karşılamaya gayret edeceğiz" dedi.

YILMAZ: GÖREVİMİ EHİL ELLERE TESLİM EDİYORUM

Törende konuşan Milli Eğitim eski Bakanı İsmet Yılmaz da, bakanlık görevini gönül huzuru ile ehil ellere teslim ettiğini ifade ederek, "Eğitim bakanlığına ehliyet ve liyakat ilkeleri çerçevesinde sayın bakanımızdan daha iyi bir atama yapılamazdı. İnanıyorum ki sayın bakanımız aldığı emaneti, aldığı bayrağı çok daha iyi bir seviyede kendisinden sonra gelenlere teslim edecektir. Bu yolda Allah yar ve yardımcısı olsun. Dualarımız ve kendisine desteğimiz kendisiyle birlikte olacaktır. Aldığı emanette kesinlikle çok daha iyi bir noktada kendinden sonra geleceklere teslim edeceğine olan inancımı ifade etmek istiyorum. Atamanın yapıldığı andan bu ana kadar, herkes eğitimde ‘Bu kadar isabet olamazdı’ diyor değil mi. Dolayısıyla sayın bakanımı tebrik ediyorum" diye konuştu.

PARTNERYerden toplayıp servete kondularYerden toplayıp servete kondular
Sağlık Bakanı Koca: Az konuşup, çok icraat yapan bir bakanlık olacak inşallahSağlık Bakanı Koca: Az konuşup, çok icraat yapan bir bakanlık olacak inşallah
Bakan Selçuk: İnsanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle ilerleyeceğizBakan Selçuk: İnsanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle ilerleyeceğiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da bir aşk daha! O iki isim aşk mı yaşıyor

Survivor'da bir aşk daha! O iki isim aşk mı yaşıyor

Milli Eğitim Bakanı olan Prof. Dr. Ziya Selçuk eğitimcileri mutlu etti

Milli Eğitim Bakanı olan Prof. Dr. Ziya Selçuk eğitimcileri mutlu etti

Kocaeli'de gelinini sevgilisiyle yakaladı, kaçan adamı mahalleli dövdü

Kocaeli'de gelinini sevgilisiyle yakaladı, kaçan adamı mahalleli dövdü

CHP'den Süleyman Soylu protestosu! TBMM Genel Kurulu'nu terk ettiler

CHP'den Süleyman Soylu protestosu! TBMM Genel Kurulu'nu terk ettiler

Boşanma partisi! Tuba Ünsal 4 erkekle çılgınca eğlendi

Boşanma partisi! Tuba Ünsal 4 erkekle çılgınca eğlendi

MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş kabine açıklaması!

MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş kabine açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Yeni kabine için sürpriz iddia! Yeni bakanların isimleri belli oluyor! Kimler bakan oldu?

Yeni kabine için sürpriz iddia! Yeni bakanların isimleri belli oluyor! Kimler bakan oldu?

Abdulkadir Selvi yazdı: Erdoğan, 16 yıl sonra Türkiye'yi şaşırtacak

Abdulkadir Selvi yazdı: Erdoğan, 16 yıl sonra Türkiye'yi şaşırtacak

Devlet Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili Hayati Arkaz kendini böyle savundu

Devlet Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili Hayati Arkaz kendini böyle savundu

Ahmet Hakan yazdı: 'Ankara kulislerinden bildiriyorum: İşte muhtemel yeni bakanlar'

Ahmet Hakan yazdı: 'Ankara kulislerinden bildiriyorum: İşte muhtemel yeni bakanlar'

Son dakika! CHP'den iki milletvekili istifa etti!

Son dakika! CHP'den iki milletvekili istifa etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'yi karıştıran 'Erdoğan' paylaşımı!

CHP'yi karıştıran 'Erdoğan' paylaşımı!

CHP'den Süleyman Soylu protestosu! TBMM Genel Kurulu'nu terk ettiler

CHP'den Süleyman Soylu protestosu! TBMM Genel Kurulu'nu terk ettiler

Erdoğan yemin ederken Davutoğlu ve Babacan'ın nerede olduğu ortaya çıktı

Erdoğan yemin ederken Davutoğlu ve Babacan'ın nerede olduğu ortaya çıktı

Muharrem İnce, Twitter'dan duyurdu: Perşembe saat 21:00'de

Muharrem İnce, Twitter'dan duyurdu: Perşembe saat 21:00'de

Yeni kolluk gücü Takviye Hazır Kuvvet personelinin kıyafeti belli oldu

Yeni kolluk gücü Takviye Hazır Kuvvet personelinin kıyafeti belli oldu

İYİ Parti'de istifa depremi!

İYİ Parti'de istifa depremi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.