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Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, 15 yeni üniversitenin kurulmasına ilişkin çalışmanın tamamlandığını ve Meclise sunulduğunu belirterek, "En kısa zamanda inşallah önümüzdeki hafta çıkaracağız. İnşallah bu üniversitelerimizin çoğuna öğrenci alır duruma da gelece

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.04.2018 11:22 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, 15 yeni üniversitenin kurulmasına ilişkin çalışmanın tamamlandığını ve Meclise sunulduğunu belirterek, "En kısa zamanda inşallah önümüzdeki hafta çıkaracağız. İnşallah bu üniversitelerimizin çoğuna öğrenci alır duruma da geleceğiz." dedi.

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