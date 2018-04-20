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Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: "AK Parti, MHP, CHP çok net şekilde 'hodri meydan' dediler, 'hadi seçim' dediler. Dolayısıyla da böyle seçime 'hodri meydan, hadi gidelim' dendikten sonra 'erken seçim' veya 'baskın seçim' gibi bir tabirin doğru olmadığını düşü

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.04.2018 10:23 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: "AK Parti, MHP, CHP çok net şekilde 'hodri meydan' dediler, 'hadi seçim' dediler. Dolayısıyla da böyle seçime 'hodri meydan, hadi gidelim' dendikten sonra 'erken seçim' veya 'baskın seçim' gibi bir tabirin doğru olmadığını düşünüyorum."

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