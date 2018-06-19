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Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: "Bizim inancımız odur ki AK Parti 300'ün üzerinde milletvekili ile temsil edilecek. Cumhur İttifakı yani MHP'den gelen milletvekilleriyle çok rahat bir şekilde Mecliste Sayın Cumhurbaşkanımıza destek olacak, yasaları çıkartacağ

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.06.2018 10:41 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: "Bizim inancımız odur ki AK Parti 300'ün üzerinde milletvekili ile temsil edilecek. Cumhur İttifakı yani MHP'den gelen milletvekilleriyle çok rahat bir şekilde Mecliste Sayın Cumhurbaşkanımıza destek olacak, yasaları çıkartacağız diyoruz."


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