HABER

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: "(CHP'nin 1+8+4 şeklindeki eğitim sistemi teklifi) Bilimsel eğitim, anasınıfından başlar. Hangi çocuğun güzel sanatlara yatkınlığı var, spora yatkınlığı var, yeteneği var, bunları bırakın ilköğretimi okul öncesinde eğitimde baş

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.06.2018 11:17 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: "(CHP'nin 1+8+4 şeklindeki eğitim sistemi teklifi) Bilimsel eğitim, anasınıfından başlar. Hangi çocuğun güzel sanatlara yatkınlığı var, spora yatkınlığı var, yeteneği var, bunları bırakın ilköğretimi okul öncesinde eğitimde başlaması lazım. Bu ne diyor? Sırf meslek liselerini 28 Şubat zihniyetinin günümüze taşınması, hortlaması ama bunu söyleyemiyorlar."


PARTNERKıyıya vurdu! Dehşete düşüren manzaraKıyıya vurdu! Dehşete düşüren manzara
Eker: Kimsenin çocuğunu dağa götürmeden gelin sorunlarımızı kardeşçe çözelimEker: Kimsenin çocuğunu dağa götürmeden gelin sorunlarımızı kardeşçe çözelim
AK Parti'den aday gösterilmeyen Mehmet Metiner: Yalan üzerine kurulan iktidarlar kaybetmeye mahkûmdurAK Parti'den aday gösterilmeyen Mehmet Metiner: Yalan üzerine kurulan iktidarlar kaybetmeye mahkûmdur
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tansu Çiller AK Parti mitingine neden katıldı? Flaş iddia

Tansu Çiller AK Parti mitingine neden katıldı? Flaş iddia

Gabar Dağı ve Siirt'ten kahreden şehit haberi!

Gabar Dağı ve Siirt'ten kahreden şehit haberi!

Survivor'dan kim elendi? Toplu sms oylamasına göre kim gitti? Survivor 18 Haziran eleme sonuçları

Survivor'dan kim elendi? Toplu sms oylamasına göre kim gitti? Survivor 18 Haziran eleme sonuçları

Çeyrek asırlık "Hacı Murat" alıcısını bekliyor

Çeyrek asırlık "Hacı Murat" alıcısını bekliyor

3 erkek genç kadına cehennemi yaşattı! 'Eğlenmek için bir .. lazım'

3 erkek genç kadına cehennemi yaşattı! 'Eğlenmek için bir .. lazım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırlandı

CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırlandı

AK Parti'den aday gösterilmeyen Mehmet Metiner: Yalan üzerine kurulan iktidarlar kaybetmeye mahkûmdur

AK Parti'den aday gösterilmeyen Mehmet Metiner: Yalan üzerine kurulan iktidarlar kaybetmeye mahkûmdur

Mehmet Ağar'dan 'aktif siyaset' açıklaması: Milli görev olarak hissettim

Mehmet Ağar'dan 'aktif siyaset' açıklaması: Milli görev olarak hissettim

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan çok konuşulacak Muharrem İnce iddiası

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan çok konuşulacak Muharrem İnce iddiası

Deniz Baykal'dan yeni fotoğraflar! Kılıçdaroğlu ziyaret etti

Deniz Baykal'dan yeni fotoğraflar! Kılıçdaroğlu ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Selahattin Demirtaş'ın TRT konuşmasına tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Selahattin Demirtaş'ın TRT konuşmasına tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.