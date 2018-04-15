HABER

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: "Eğitimde 2002’ye göre çok iyi bir durumdayız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.04.2018 16:23 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, eğitimde 2002 yılına göre Türkiye’nin çok iyi bir duruma geldiğini söyledi.Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti 5.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, eğitimde 2002 yılına göre Türkiye’nin çok iyi bir duruma geldiğini söyledi.
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti 5. Kadın Kolları İl Olağan Kongresi’ne katılmak üzere Iğdır’a geldi. Kültür Merkezi’nde düzenlenen kongreye Bakan Yılmaz’ın yanı sıra AK Parti Iğdır Milletvekili Nurettin Aras, AK Parti Iğdır İl Başkanı Ahmet Tutulmaz, AK Parti Iğdır Kadın Kolları Başkanı Nurgül Güneş ve partililer katıldı. Daha sonra valiliği ziyaret eden Bakan Yılmaz, ziyareti sonrası yaptığı açıklamada Iğdır’da eğitimdeki acil sorunların hemen hemen hepsinin çözülmüş olduğunu belirtti. Yılmaz, “Eğitimde 2002’ye göre çok iyi bir durumdayız. Iğdır’da bu dönem 310 milyon TL’ye yakın eğitim yatırımı yaptık. Halihazırda 133 milyon TL yatırım da devam ediyor. Iğdır’da 42 bin öğrenci sayımız 52 bine çıktı. Derslik başına düşen öğrenci sayısı 40’tan 21’e düştü. Ortaöğretimde ise 53’ten 23’e düştü. Dolayısıyla 2002’ye göre çok iyi bir durumdayız. Bu rakamlar da söylediğimizi teyit ediyor. Iğdır’da bu ana kadar yapmış olduğumuz toplam derslik sayısı bin 274 derslik. Öğretmen sayımız bin 427 iken, 3 bin 218’e yükseldi. Iğdır genelinde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 2003’te 29 iken, şimdi 16, ortaöğretimde 25’ten 17’ye düştü. Dolayısıyla bu rakamlarla Iğdır Türkiye’nin de önündedir. Iğdır’da 9 milyonun üstünde bir kitabı evlatlarımıza ve öğrencilerimize ücretsiz olarak dağıttık. Bu 9 milyon kitabın bedeli olan 15 milyon 751 bin TL’yi de hükümet olarak biz ödedik. İhtiyacı olan ailelere, evlatlarını düzenli olarak okula göndermeleri kaydıyla annelere mali destekte bulunuyoruz. Bu destek kapsamında bugüne kadar annelerin hesabına 33 milyon 975 bin TL kaynak aktardık. İstiyoruz ki, anneler düzenli olarak evlatlarını okula göndersin ve bu devamla birlikte eğitimde kalite artar” dedi.
Bakan Yılmaz, valilik ziyaretinin ardından Melekli yolu üzerinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yapımı sürdürülen 24 derslikli Iğdır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi inşaatını gezerek kentten ayrıldı.

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit, 5 asker yaralıKahreden haber geldi: 1 asker şehit, 5 asker yaralı
Kılıçdaroğlu böyle poz verdi! Ne yapacağı çok merak ediliyorduKılıçdaroğlu böyle poz verdi! Ne yapacağı çok merak ediliyordu
Bakanlık şartları açıkladı! Binlerce kişiyi ilgilendiriyorBakanlık şartları açıkladı! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti

Aslı Enver gitti, Murat Boz Amerika'ya uçtu

Aslı Enver gitti, Murat Boz Amerika'ya uçtu

Dilek Güngör yazdı: Cumhurbaşkanı’na suikast soruşturmasına ne oldu?

Dilek Güngör yazdı: Cumhurbaşkanı’na suikast soruşturmasına ne oldu?

İran Askeri Üssü’nde şiddetli patlama: Çok sayıda İranlı subay hayatını kaybetti

İran Askeri Üssü’nde şiddetli patlama: Çok sayıda İranlı subay hayatını kaybetti

Kurtlar Vadisi'nin Abuzer Kömürcü'sü bakın şimdilerde ne yapıyor

Kurtlar Vadisi'nin Abuzer Kömürcü'sü bakın şimdilerde ne yapıyor

Suriye ile ilgili son dakika gelişmesi! ABD Fransa ve İngiltere'den yeni hamle

Suriye ile ilgili son dakika gelişmesi! ABD Fransa ve İngiltere'den yeni hamle

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bakan Soylu'dan flaş çıkış: "Gizli kalmış cennetleri hemen ufalıyoruz"

Bakan Soylu'dan flaş çıkış: "Gizli kalmış cennetleri hemen ufalıyoruz"

AK Partili Özdağ'dan müthiş iddia: Atatürk'ün ölümü de şüpheli

AK Partili Özdağ'dan müthiş iddia: Atatürk'ün ölümü de şüpheli

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez açıkladı: Sen de geleceksin

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez açıkladı: Sen de geleceksin

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: AK Parti'nin yüzde 75'i hapse girer

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: AK Parti'nin yüzde 75'i hapse girer

Başbakan Yıldırım: Gerilim, 'Yeni bir dünya savaşı mı çıkacak?' sorusunu getirdi

Başbakan Yıldırım: Gerilim, 'Yeni bir dünya savaşı mı çıkacak?' sorusunu getirdi

Son seçim anketinde İlker Başbuğ sürprizi!

Son seçim anketinde İlker Başbuğ sürprizi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.