HABER

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: "HDP ile işbirliğini, HDP ile beraber bir ortak projeyi, bu halkın önüne CHP nasıl koyacak da bu aziz milleti nasıl ikna edecek o da ayrı bir soru işareti."

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.04.2018 10:24 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: "HDP ile işbirliğini, HDP ile beraber bir ortak projeyi, bu halkın önüne CHP nasıl koyacak da bu aziz milleti nasıl ikna edecek o da ayrı bir soru işareti."

Erken seçimin en çok merak edilen sorusuydu! Hükümet tartışmalara noktayı koyduErken seçimin en çok merak edilen sorusuydu! Hükümet tartışmalara noktayı koydu
Eski bakan cinayetinde 'peçete' detayı!Eski bakan cinayetinde 'peçete' detayı!
Meral Akşener gözyaşlarını tutamadıMeral Akşener gözyaşlarını tutamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Başak Parlak: 'Şevkat Yerimdar benim için bitti'

Başak Parlak: 'Şevkat Yerimdar benim için bitti'

Nevin Yanıt'tan şoke eden Survivor itirafı!

Nevin Yanıt'tan şoke eden Survivor itirafı!

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

Milyonluk ihaleden eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez’in oğlu çıktı

Milyonluk ihaleden eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez’in oğlu çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: O partinin sandığa gömülmesi lazım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: O partinin sandığa gömülmesi lazım!

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Partili Şentop, CHP'li ismin adaylığını duyunca canlı yayında kahkaha attı

AK Partili Şentop, CHP'li ismin adaylığını duyunca canlı yayında kahkaha attı

Milli Eğitim Bakanı'ndan son dakika açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan son dakika açıklaması

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Karamollaoğlu'ndan Albayrak'a olay sözler: Toy, zekası fışkıran...

Karamollaoğlu'ndan Albayrak'a olay sözler: Toy, zekası fışkıran...

AK Parti'de dördü bakan 22 isim yeniden aday olamayacak mı?

AK Parti'de dördü bakan 22 isim yeniden aday olamayacak mı?

Meral Akşener'ın 24 Haziran seçim planının detayları ortaya çıktı

Meral Akşener'ın 24 Haziran seçim planının detayları ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.