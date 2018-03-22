Milli Eğitim Bakanı Yılmaz İzmir’de

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, eğitimde kalite ve niteliği artırmanın öncelikli hedefleri olduğunu belirterek, yüz alanda 2 bin doktora öğrencisi yetiştirmek istediklerini söyledi. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği İzmir’de ilk olarak Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ı ziyaret etti. Rektörlük binasında gerçekleşen ziyaretin ardından Bakan Yılmaz, üniversitenin senato toplantısına katıldı. Ege Üniversitesi’nin 15 fakülte, 65 bin öğrenci, 5 bin akademik kadro 5 bin idari olmak üzere 10 bin personel ile görev yapmakta olduğunu belirten Prof. Dr. Necdet Budak, “Hedefimiz üniversitemizi toplumla bütünleşen paydaşlarla iç içe bir yapıya kavuşturmaya çalışıyoruz. Ancak öncelikli hedefimiz 2019’da üniversitemizi araştırma konseptine sokabilmektir. İnsanımıza dokunan uygulamalarımızla değer katmayı hedefliyoruz. Üniversitemiz akademik performans raporuna göre tıp fakültesi birinci, üniversitemiz de ikinci olarak ciddi bir başarıya imza attı. En fazla proje teklif eden birinci üniversitedir. İlk defa bir milli eğitim bakanı Ege Üniversitesi’ni ziyaret ediyor. Bu sebeple bu nazik ziyaretiniz için çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Okullaşma oranında birinciyiz” Türkiye’de 187 üniversite bulunduğunu, Ege Üniversitesi’nin ilk 15’te akla geldiğini belirten Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, “Yükseköğretimde okullaşma oranı yüzde 14 idi, şimdi yüzde 42. Yükseköğretimde kızlarda okullaşma oranı yüzde 44, erkeklerde yüzde 40. Avrupa’da yüksek okul öğretimde okullaşma oranında birinci ülkeyiz. 7 milyon öğrencimizle Rusya’dan sonra Avrupa’da ikinciyiz. Yine 150 binin üzerinde akademik personelimiz var. Bazen üniversite kuruyoruz diye eleştirenler oluyor. Her bir üniversiteye bakın, her birisi mutlaka bir üniversitesinin bölümü, fakültesi şeklinde. Sakarya’ya bakın, Edirne’ye, Kocaeli’ye bakın. Kervan yolda düzelir. Bir eksiklik olarak değil gerçek olarak bakmak gerekiyor. Bütün her yerde eğitime, yükseköğretime erişmek mümkün. Bundan sonra hedefimiz kaliteyi artırmak lazım. Ne zaman ki alt yapı tamamlandı, o zaman daha kaliteli eğitim olabilir. Biz üniversitelerde yatay büyümeyi sağladık, şimdi dikey büyümeyi yani kaliteyi ve niteliği artıma çalışmalarına devam ediyoruz” diye konuştu.

“2 bin doktora öğrencisi yetiştirmek istiyoruz”

Hükümet olarak çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Yılmaz, “Yüz alanda 2 bin doktora öğrencisi yetiştirmek istiyoruz. Nasıl şirketlerin en değerli varlığı insan varlığı ise ülkelerinde öyle. Eğer üniversiteleri kaliteli hala getireceksek bu binalarla sağlanmıyor. Alt yapı sağlanacak elbette ama temel unsur öğretim üyesidir. Üniversitelerimizi rekabetçi hale getireceğiz” ifadelerini kullandı.

“Başarıyı eğitimle sağladık”

Geçmiş yıllardan örnekler vererek eğitimin hiçbir zaman eleştirisiz olmayacağını ifade eden Bakan Yılmaz, “Bu eleştirilere bakıp da Türkiye’deki eğitimin iyi olmadığı söylemek doğru bir şey değil, göstergeleri bunu göstermiyor. OECD’nin 2007- 2017 yıllarını kapsadığı son 10 yılda yayınladığı çalışması var. O rapora göre dünyada milli geliri en fazla artıran ülke Türkiye, diğer ülkeler geridedir. Bu başarıyı biz eğitimle sağladık, beşeri sermaye ile sağladık. Türkiye beşeri sermayesini Türkiye’ye katkı verecek hale dönüştürmüş haldedir” dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, toplantının ardından Ege Üniversitesi Yerleşkesi içerisindeki cami inşaatında incelemelerde bulundu. Bakan Yılmaz ardından yine üniversite yerleşkesindeki Özel Egeyurt binasının açılışını yaptı.