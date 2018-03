Milli Eğitim Bakanı Yılmaz İzmir’de

“Okullaşma oranında birinciyiz”

Türkiye’de 187 üniversite bulunduğunu, Ege Üniversitesi’nin ilk 15’te akla geldiğini belirten Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, “Yükseköğretimde okullaşma oranı yüzde 14 idi, şimdi yüzde 42. Yükseköğretimde kızlarda okullaşma oranı yüzde 44, erkeklerde yüzde 40. Avrupa’da yüksek okul öğretimde okullaşma oranında birinci ülkeyiz. 7 milyon öğrencimizle Rusya’dan sonra Avrupa’da ikinciyiz. Yine 150 binin üzerinde akademik personelimiz var. Bazen üniversite kuruyoruz diye eleştirenler oluyor. Her bir üniversiteye bakın, her birisi mutlaka bir üniversitesinin bölümü, fakültesi şeklinde. Sakarya’ya bakın, Edirne’ye, Kocaeli’ye bakın. Kervan yolda düzelir. Bir eksiklik olarak değil gerçek olarak bakmak gerekiyor. Bütün her yerde eğitime, yükseköğretime erişmek mümkün. Bundan sonra hedefimiz kaliteyi artırmak lazım. Ne zaman ki alt yapı tamamlandı, o zaman daha kaliteli eğitim olabilir. Biz üniversitelerde yatay büyümeyi sağladık, şimdi dikey büyümeyi yani kaliteyi ve niteliği artıma çalışmalarına devam ediyoruz” diye konuştu.