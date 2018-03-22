Milli Eğitim Bakanı Yılmaz İzmir'de:

İZMİR (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, uzun dönemli iktidarların gelip milletin yararına hizmetlerin hayata geçip geçmeyeceğini 1980'li yıllarda hayal ettiklerini belirterek, "2000'lerde millet bunu gerçekleştirdi. Çok büyük aksilik olmazsa bu aziz milletin Cenabı Allah'ın yardımıyla muhtemelen yine istikrar ve güven doğrultusunda bir tercihte bulunacağını düşünüyoruz." dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığını ziyaret eden Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, hükümet olarak 80 yılda yapılan hizmetlerin birçoğunun kat be kat fazlasını yaptıklarını, bunu da millete ve milletle bağ kuran parti teşkilatlarına borçlu olduklarını belirtti.

AK Parti'nin 12 kez milletin huzuruna gittiğine dikkati çeken Yılmaz, hiçbir seçimde yanlış yerde durmayan millete teşekkür ettiklerini ifade etti.

Yılmaz, Türkiye'nin AK Parti ile uzun dönem iktidara kavuştuğunu ifade ederek, "Uzun dönemli iktidarlar gelir mi, milletin yararına hizmetler hayata geçer mi' diye 1980'lerde hayal ederdik. 2000'lerde millet bunu gerçekleştirdi. Çok büyük aksilik olmazsa bu aziz milletin Cenabı Allah'ın yardımıyla muhtemelen yine istikrar ve güven doğrultusunda bir tercihte bulunacağını düşünüyoruz." diye konuştu.