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Milli Eğitim Bakanı Yılmaz İzmir'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.03.2018 19:31 | Son Güncelleme

Bakan Yılmaz, yapımı süren okulda incelemelerde bulundu, eğitim değerlendirme toplantısına katıldı

İZMİR (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İzmir'de yapımı süren okulda incelemelerde bulundu, eğitim değerlendirme toplantısına katıldı.

Kentteki programları kapsamında partisinin il başkanlığını ziyaret eden Bakan Yılmaz, daha sonra Karabağlar ilçesine gitti.

Bahar Yıldırım ve Havva Yıldırım Anaokulu inşaatında incelemelerde bulunan Yılmaz'a İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Okulun gelecek ay açılmasının planlandığı belirtildi.

Bakan Yılmaz, İzmir Milli Eğitim Müdürlüğünde yapılan eğitim değerlendirme toplantısına da katıldı.

Programlar basına kapalı gerçekleşti.

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